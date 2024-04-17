Matías Novoa se va de viaje sin Michelle Renaud y ella le escribe mensaje

Video Michelle Renaud recuerda casi con lágrimas el “horrible” momento cuando supo que su bebé “se murió”

Matías Novoa compartió en sus redes sociales detalles de su más reciente viaje a la playa, aparentemente realizado sin la compañía de Michelle Renaud.

El actor chileno utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir, este 14 de abril, varias imágenes de los días que pasó en Punta Mita.

Aunque algunos seguidores creyeron que se trataba de unas vacaciones o un momento de relajación, en realidad, el protagonista de telenovelas viajó a este destino turístico para continuar con las grabaciones de ‘Marea de pasiones’, melodrama en el que comparte roles estelares con Oka Giner, Alejandro de la Madrid y Margarita Muñoz.

“Punta Mita... Gracias”, escribió Matías Novoa como descripción de las imágenes, las cuales obtuvieron miles de 'Me gusta' en muy poco tiempo.

Matías Novoa presume su viaje a la playa Imagen Instagram



Mientras sus seguidores le dejaron mensajes como "Qué precioso", "Te ves guapísimo", "Me encanta" y "El hombre más bello", entre otros, Michelle Renaud reaccionó a la publicación.

La actriz se unió a los innumerables mensajes que recibió Matías Novoa por su viaje a la playa y elogió al padre de su segundo hijo.

"El más guapo", escribió Michelle Renaud junto a un emoji en forma de corazón.

Michelle Renaud reacciona a viaje de Matías Novoa a la playa Imagen Instagram



En los últimos meses, el actor ha dividido su tiempo entre la Ciudad de México y la Riviera Nayarit, donde se llevan a cabo las locaciones de la telenovela producida por Giselle González.

Matías Novoa reveló en enero pasado que las grabaciones del proyecto no impedirían que estuviera atento al embarazo de Michelle Renaud.

“Le dije a Michelle que cada vez que ella pueda y yo esté grabando en la playa, viaje conmigo”, confesó a TVyNovelas.

¿Cuándo y dónde nacerá el hijo de Matías Novoa y Michelle Renaud?

El pasado 5 de abril, Matías Novoa compartió detalles sobre el embarazo de Michelle Renaud.

En una entrevista con Despierta América, el actor señaló que en los próximos meses se trasladarán a Madrid, España, donde darán la bienvenida a su hijo Milo, que podría llegar a mediados de año.

“El bebé no nacerá aquí en México, sino en España. Tenemos un plan de vida allí, y vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Ya estamos esperando ansiosamente irnos”, expresó.