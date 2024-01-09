Matías Novoa revela por fin si Michelle Renaud está embarazada tras boda

Video Matías Novoa aclara si fue por un bebé que se casó tan rápido con Michelle Renaud

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron el pasado 9 de diciembre en una íntima boda, de la cual compartieron detalles en redes sociales.

Tras publicar varias fotografías de su enlace matrimonial, en las que dejaron ver su primer baile y la emoción de sus hijos por la ceremonia, se desataron varios rumores, entre ellos que la pareja se habría casado porque la actriz estaría embarazada.

Matías Novoa acabó con las especulaciones y en entrevista con el programa Hoy habló sobre si es verdad que Michelle Renaud está esperando a su segundo hijo.

¿Qué dijo Matías Novoa sobre el presunto embarazo de Michelle Renaud?

El protagonista de ‘Cabo’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, se sinceró y descartó la posibilidad de tener un hijo con su esposa por el momento.

“Estamos esperando primero de nuestros niños, que crezcan y cuando el universo quiera y nosotros nos pongamos de acuerdo que venga el siguiente (bebé)”, detalló el chileno este 9 de enero.

Tras dejar claro que no buscan embarazarse pronto, Matías Novoa se refirió a su enlace matrimonial con Michelle Renaud, destacando que fue una sorpresa, incluso para ellos.

“Ya lo veníamos hablando, nuestra relación siempre ha sido de sorpresas y esta también fue una sorpresa para los dos de decir ‘nos casamos’”, comentó.

El actor destacó que la boda resultó todo un éxito y que estuvieron felices rodeados de sus seres queridos, resaltando que ningún invitado faltó a la ceremonia.

“Lo organizamos rapidísimo, juntamos a nuestros seres queridos y no faltó ninguno de los que invitamos. Fue mágico, porque de repente cuando haces las cosas tan apresuradas, sobre todo en esas fechas mucha gente sale de viaje o tiene otros planes, todos pudieron ir y se armó una boda bien bonita, bien chiquita, con mucho amor”, comentó.

Sobre la reacción que tuvo su hijo Axel, quien lloró durante el enlace matrimonial, Matías Novoa destacó que no sólo su pequeño se emocionó, sino que también Marcelo, primogénito de Michelle Renaud.

“Estaban nuestros niños, que también se vieron superconmovidos con nuestra unión, estuvo superespecial”, indicó el histrión chileno.

Matías Novoa y Michelle Renaud confirmaron su relación amorosa en octubre de 2022; meses después de dar a conocer su romance, destaparon que ya vivían juntos y en diciembre pasado sorprendieron al dar a conocer su boda.