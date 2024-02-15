Exesposa de Matías Novoa destapa noviazgo con famoso actor de telenovelas: publica foto

Video Matías Novoa ya está 'practicando' para cuando nazca su bebé con Michelle Renaud: así lo presumió

Isabella Castillo, exesposa de Matías Novoa, se está dando una nueva oportunidad en el amor con un famoso actor de telenovelas, hecho que gritó a los cuatro vientos en redes sociales.

La actriz, de 29 años, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías con su actual pareja Cristian Gamero, quien formó parte de la telenovela ‘Corazón Guerrero’.

“Cuando se juntan un roto y un descosido… y, ¿ahora qué? Feliz San Valentín”, escribió el 14 de febrero como descripción de las imágenes, las cuales acompañó con emojis en forma de corazón.

El galán de telenovelas también compartió la publicación en su perfil personal, que fue aplaudida por sus seguidores y los de la exesposa de Matías Novoa.

Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, Carmen Aub, Iván Amozurrutia, Sabrina Seara y hasta Gabriella Cataño, hija de Jorge Salinas, se unieron a los miles de ‘Me gusta’.

Así anunciaron Matías Novoa e Isabella Castillo su separación

Isabella Castillo y Matías Novoa se casaron en 2019 y, tras dos años de matrimonio, anunciaron su separación en noviembre de 2021 en redes sociales.

El esposo de Michelle Renaud optó por compartir una foto en blanco y negro junto a la actriz, a quien le agradeció el tiempo que vivieron juntos destacando que se quedaría con los buenos momentos que pasaron.

“Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegría!! Gracias por enseñarme tanto. Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guardan. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias”, detalló.

Por su parte, Isabella Castillo publicó, en aquel momento, una foto de su boda con Novoa y destacó que hubo momentos buenos y malos, pero que le deseaba que fuera feliz.

“Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Matías vuela, sé feliz”, precisó.

Luego de su separación, la actriz comenzó un romance con el cantante Gabriel Romero en diciembre de 2022, hecho que presumió todo el año pasado en su cuenta de Instagram.

Exesposa de Matías Novoa reacciona al embarazo de Michelle Renaud

Tras su divorcio, Isabella Castillo se limitó a hablar bien de su exmarido e, incluso, el pasado 2 de febrero fue cuestionada por el embarazo de Michelle Renaud.

La actriz comentó que siempre supo que Matías Novoa quería ser papá por segunda vez, por lo que estaba segura que el bebé era una bendición.