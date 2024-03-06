Exesposa de Matías Novoa protagoniza tremendos besos con actor de telenovelas
Isabella Castillo gritó a los cuatro vientos su amor por el galán, a quien conoció en su último proyecto
Antes de contraer nupcias con Michelle Renaud, Matías Novoa estuvo casado con la actriz Isabella Castillo, quien dejó claro que ya superó su matrimonio con el protagonista de ‘Marea de Pasiones’ y ahora gritó a los cuatro vientos su romance con un actor de telenovelas.
La actriz de origen cubano utilizó algunas historias de su cuenta oficial de Instagram para publicar el video de un momento romántico con Cristian Gamero, a quien conoció en las grabaciones de su último proyecto.
En las imágenes, que compartió este 5 de marzo, Isabella Castillo aparece muy sonriente, abrazando y besando a su pareja, quien también replicó la grabación en su perfil personal.
“Ya te extraño”, señaló la exesposa de Matías Novoa como descripción de la publicación.
Horas después, Cristian Gamero publicó una nueva foto en la que aparecen juntos y destacó el gran cariño que siente por la actriz.
“Te quiero”, comentó junto a un emoji en forma de corazón; hecho al que respondió Castillo: “Te quiero más”.
Así anunció su nuevo romance la exesposa de Matías Novoa
Fue el pasado 14 de febrero cuando Isabella Castillo acabó con las especulaciones y destapó que estaba estrenando romance con un galán de telenovelas.
La exesposa de Matías Novoa compartió en su perfil personal una fotografía junto a Cristian Gamero, quien la besó apasionadamente en la mejilla.
“Cuando se juntan un roto y un descosido… y ¿ahora qué? Feliz Día de San Valentín”, escribió la pareja como descripción de la publicación.
La actriz anunció su romance tres años después de divorciarse del actual esposo de Michell Renaud.
Además de Matías Novoa, ¿quiénes fueron pareja de Isabella Castillo?
En abril de 2019, Isabella Castillo reveló que estaba comprometida con Matías Novoa, a quien conoció en las grabaciones de una serie de televisión.
Ese mismo año, la pareja se casó en una íntima ceremonia, donde Scarlet Gruber fungió como dama de honor; sin embargo, en octubre de 2021 destaparon que el amor se transformó y que se divorciaban.
Tras su separación de Matías Novoa, Isabella Castillo se dio otra oportunidad en el amor con el cantante Gabriel Romero.
Su relación comenzó en diciembre de 2022 y terminó un año después, en completo hermetismo.