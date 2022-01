Miles de mascotas “saludan” al papa Francisco en redes sociales: te explicamos por qué

El papa Francisco estuvo en el ojo del huracán la semana pasada, después de realizar su catequesis, pues criticó a las personas que tienen mascotas en lugar de hijos.

Los internautas respondieron con fotos adorables de sus mascotas

Poco tiempo después de que se difundieron sus palabras en la red, los internautas no tardaron en responder de manera humorística e hicieron una dinámica para mostrar a sus mascotas y mandarle saludos al Papa.

Las adorables fotografías de animales inundaron tanto Twitter como Instagram y estuvieron acompañadas de divertidos mensajes: "El Papa dijo que los perros no eran hijos y en Instagram hicieron un spam de sus hijos perritos saludando al Papa jajajajaja se metieron con la generación que le importa cero la institución religiosa" o "Amo la cadena de: Foto de tu hijo saludando al papa Francisco. ¿Egoístas? Egoísta sería traer a un niño a este mundo perdido, yo nos llamaría la generación con más empatía".

Algunos participantes externaron que no es una obligación tener hijos y están a favor de la libertad de elección en cuanto a ejercer la paternidad, por lo cual no ven nada negativo en tener mascotas.

Las imagenes de los peludos se hicieron virales gracias a la frase "saludando al papa Francisco" donde se pueden ver cientos de publicaciones de perros y gatos posando felices, además de algunos memes.

La dinámica se convirtió en 'trending' en Instagram, donde en días pasados se realizó una cadena de fotografías con el título "Foto de tu hijo saludando al papa Francisco", la cual sigue siendo compartida y se mantiene activa.

¿Qué dijo exactamente el Papa Francisco?

El 5 de enero pasado el Papa realizó una audiencia general en el Vaticano y allí expuso su punto de vista sobre las personas que prefieren tener mascotas a criar un hijo.

"Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que la gente no quiere tener hijos, muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos. Este hecho de renegar la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la maternidad y paternidad".



Además de las fotografías de las mascotas, otros usuarios de internet no dudaron en externar sus opiniones respecto a no tener hijos y uno de los argumentos más repetidos fue que en esta época para muchos no es posible darle a un niño una buena calidad de vida, pues más allá de la pandemia, los altos precios de las viviendas y los alimentos, el salario no es suficiente para sostener los gastos que implica un hijo.