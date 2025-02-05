Marlene Favela

Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz

A través de Instagram, Bella felicitó a su padre en su cumpleaños. George Seeley respondió el gesto de su hija y le dedicó un amoroso mensaje en el que incluyó a su ex, Marlene Favela.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Hija de Marlene Favela detesta esto de los fans de su madre: la actriz lo revela

George Seeley, exesposo de Marlene Favela, recibió una tierna felicitación de cumpleaños de parte de la cuenta de Instagram de su hija Bella, a quien tuvo con la actriz en 2019.

"Feliz cumpleaños papi. Te amo", fue el mensaje con el que la niña de 5 años celebró a su padre el 4 de febrero.

PUBLICIDAD

Seely no tardó en responder el detalle de su hija en la publicación.

"Gracias por tus bonitos deseos. No hay un día que pase sin mí pensando en ti. La vida es un sorprendente ensamblaje de descubrimientos, todas nuestras carreteras nos conducirán a estar juntos", se lee.

Más sobre Marlene Favela

Marlene Favela confiesa por qué no podría tener más hijos (Bella tendría que ver con su decisión)
2 mins

Marlene Favela confiesa por qué no podría tener más hijos (Bella tendría que ver con su decisión)

Univision Famosos
Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán
0:56

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento
1 mins

Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?
0:44

Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?

Univision Famosos
Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón
0:52

Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón

Univision Famosos
Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia
2 mins

Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia

Univision Famosos
Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 
1:12

Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 

Univision Famosos
Marlene Favela es una 'mamá canguro
3:01

Marlene Favela es una 'mamá canguro

Univision Famosos
Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle
2 mins

Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle

Univision Famosos

Al final del mensaje, George mencionó a Marlene y reconoció su trabajo como mamá, incluso, le pidió a su hija que le diera un beso.

" Da un gran beso a tu madre, quien está haciendo un inmenso trabajo Bella. Somos ambos muy afortunados de tenerla. Papá", finalizó.

George Seeley agradece la felicitación de su hija.
George Seeley agradece la felicitación de su hija.
Imagen Bella Seely/Instagram

¿Por qué Marlene Favela no habla de la relación de su hija y su papá?

En diversas ocasiones la actriz ha sido cuestionada respecto a la relación de Bella y George Seely, pero siempre se muestra muy hermética por una razón.

"Lo que tenga que ver con mi hija no puedo compartírselos porque eso le pertenece a ella y ella en su momento me dirá 'mamá sí, mamá no', y como todavía no lo hace yo calladita, ella es la que tiene que decidir, es su vida", respondió a la prensa el 1 de mayo de 2024, reportó el periodista Edén Dorantes.

Por tal motivo se sabe poco sobre la convivencia entre padre e hija y si aporta a la manutención, pues George Seeley reside en Australia, mientras que Bella vive junto a su madre en México.

La historia de amor entre Marlene Favela y George Seely comenzó en 2016 cuando se conocieron en un club nocturno en la Ciudad de México. Se casaron en diciembre de 2017 en Querétaro, México.

En abril de 2019, Marlene anunció que estaba embarazada y el 12 de octubre del mismo año nació Bella. Sin embargo, en junio de 2020, la actriz confirmó que estaban en proceso de divorcio.

Marlene Favela, su hija y George Seely.
Marlene Favela, su hija y George Seely.
Imagen Bella Seely/Instagram, George Seely/Instagram
Relacionados:
Marlene FavelaGeorge Seely Bella SeelyHijos de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD