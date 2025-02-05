Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz

Video Hija de Marlene Favela detesta esto de los fans de su madre: la actriz lo revela

George Seeley, exesposo de Marlene Favela, recibió una tierna felicitación de cumpleaños de parte de la cuenta de Instagram de su hija Bella, a quien tuvo con la actriz en 2019.

"Feliz cumpleaños papi. Te amo", fue el mensaje con el que la niña de 5 años celebró a su padre el 4 de febrero.

PUBLICIDAD

Seely no tardó en responder el detalle de su hija en la publicación.

"Gracias por tus bonitos deseos. No hay un día que pase sin mí pensando en ti. La vida es un sorprendente ensamblaje de descubrimientos, todas nuestras carreteras nos conducirán a estar juntos", se lee.

Al final del mensaje, George mencionó a Marlene y reconoció su trabajo como mamá, incluso, le pidió a su hija que le diera un beso.

" Da un gran beso a tu madre, quien está haciendo un inmenso trabajo Bella. Somos ambos muy afortunados de tenerla. Papá", finalizó.

George Seeley agradece la felicitación de su hija. Imagen Bella Seely/Instagram

¿Por qué Marlene Favela no habla de la relación de su hija y su papá?

En diversas ocasiones la actriz ha sido cuestionada respecto a la relación de Bella y George Seely, pero siempre se muestra muy hermética por una razón.

"Lo que tenga que ver con mi hija no puedo compartírselos porque eso le pertenece a ella y ella en su momento me dirá 'mamá sí, mamá no', y como todavía no lo hace yo calladita, ella es la que tiene que decidir, es su vida", respondió a la prensa el 1 de mayo de 2024, reportó el periodista Edén Dorantes.

Por tal motivo se sabe poco sobre la convivencia entre padre e hija y si aporta a la manutención, pues George Seeley reside en Australia, mientras que Bella vive junto a su madre en México.

La historia de amor entre Marlene Favela y George Seely comenzó en 2016 cuando se conocieron en un club nocturno en la Ciudad de México. Se casaron en diciembre de 2017 en Querétaro, México.

En abril de 2019, Marlene anunció que estaba embarazada y el 12 de octubre del mismo año nació Bella. Sin embargo, en junio de 2020, la actriz confirmó que estaban en proceso de divorcio.