Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle

Marlene Favela está lista para las festividades decembrinas. La actriz sorprendió al transformar su casa para Navidad en compañía de su hija Bella, quien terminó robando miradas por un pequeño detalle.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 48 años mostró la manera en que decoró cada rincón de su hogar en la Ciudad de México y es que, según el proceso, Marlene Favela logró convertir su casa en una villa navideña.

“¡La magia de la Navidad ya llegó a nuestro hogar! Felices fiestas”, escribió en su publicación del 14 de noviembre, misma que acompañó del tema ‘Jingle Bells’.

“Para Bella y para mí la Navidad significa muchas cosas. Es una época maravillosa de familia, de amor, de sorpresas, regalos, pero también el nacimiento del niño Dios. Nos encanta compartirles cada detalle de nuestro hogar. Espero que lo disfruten mucho, tanto como nosotras”, se le escucha decir en su video.

En otra publicación, Marlene Favela presumió detalles de la improvisada sesión fotográfica que protagonizó con su hija frente al árbol, evidenciando su emoción, una vez más, por las fiestas decembrinas.

“Nada me hace más feliz que ver tu carita mientras montamos nuestro árbol de Navidad”, expresó.

Hija de Marlene Favela roba miradas por este detalle

Las imágenes entre madre e hija robaron miradas no solo por las pijamas a juego que lucieron sino también por lo grande que luce Bella, quien celebró su cumpleaños 5 en octubre pasado.

A pesar de que ambas se dejaron ver sentadas, fue evidente que Bella no solo heredó la belleza de su madre sino también su altura.

A diferencia de las fotografías que compartió el 15 de octubre, con motivo de la fiesta de cumpleaños de su hija, esta ocasión, Bella lució todavía más grande.

Marlene Favela debutó como mamá el 12 de octubre de 2019 con el nacimiento de Bella, quien es fruto del matrimonio que sostuvo con el empresario libanés de nacionalidad australiana, George Seely.