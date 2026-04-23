Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa continúa hospitalizada: revelan qué enfermedad padece

Marjorie de Sousa tuvo que abandonar el teatro donde daría función, para ser hospitalizada. A través de un comunicado, informó qué tiene y cómo se encuentra.

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Por:Ashbya Meré
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Video Marjorie de Sousa deja teatro por emergencia de salud a minutos de salir a escena: esto le pasó

Marjorie de Sousa continúa hospitalizada, luego de que el domingo 19 de abril no pudiera dar la segunda función de ‘Perfume de gardenia’ por los fuertes malestares que hicieron que casi se desmayara.

Aunque se sabía que la actriz estaba estable, la mañana de este 23 de abril su equipo de representación difundió en un comunicado para revelar el padecimiento que aqueja a la actriz venezolana.

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"Informamos que Marjorie se encuentra actualmente hospitalizada y bajo supervisión médica derivada de un cuadro de gastroenteritis aguda infecciosa que se presentó el pasado domingo, su estado de salud es estable".

En el mensaje agradecen a la producción y elenco de la obra 'Perfume de Gardenia' por su "profesionalismo y solidaridad" para sacar el proyecto adelante sin su presencia, así como también al público por sus muestras de cariño.

La noche del 22 de abril, la venezolana compartió una fotografía donde se le ve en la cama de un hospital y agregó el mensaje: "Paso a paso".

Maribel Guardia fue quien suplió a Marjorie en 'Perfume de Gardenia' y reveló que estaba mal del estómago, por lo cual no pudo dar la segunda función del 19 de abril.

Marjorie de Sousa se dejó ver en el hospital.
Marjorie de Sousa se dejó ver en el hospital.
Imagen Marjorie de Sousa/Instagram
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