Julián Gil Julián Gil reacciona a fotos hechas con IA junto a su hijo y Marjorie: "Ojalá esos abrazos sean de verdad" Julián Gil no se quedó callado al ver las imágenes que circulan en redes donde se le ve en una aparente sesión fotográfica familiar junto a su hijo y Marjorie de Sousa. El actor hizo una sensible petición ante la información falsa.



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Video Marjorie de Sousa así reacciona cuando le preguntan por la emotiva carta que Julián Gil le dedicó a Matías

Julián Gil reaccionó a las imágenes hechas con inteligencia artificial que circulan en redes sociales, que reportan la falsa reconciliación entre el actor y Marjorie de Sousa y el reencuentro con su hijo Matías.

El histrión no se quedó callado y comentó en la publicación donde externó su tristeza y molestia por difundir información falsa y dolorosa para él.

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Las imágenes simulan una sesión fotográfica como si fuera de revista de espectáculos.

"Tras años de diferencias, Marjorie de Sousa y Julián Gil han decidido dar un paso importante: dejar atrás los conflictos por el bienestar de su hijo, Matías", se lee en la publicación falsa.

Fotografías hechas con inteligencia artificial de Julián Gil, su hijo Matías y Marjorie de Sousa. Imagen Teletomastv/Instagram

Julián Gil reacciona a presuntas fotos familiares

El actor lamentó que se use la IA para difundir información falsa y desea que su reencuentro con Matías se dé pronto.

" Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen. Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad… por el bien de los tres".

Gil pidió que se deje de hacer este tipo de contenido: "Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones", sentenció.

A pesar de que Julián Gil no ha podido ver a su hijo Matías desde hace varios años, el actor ha dejado registro en medios y redes sociales de que no pierde la esperanza de volver a estar con él.