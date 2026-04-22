Maribel Guardia Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón por reclamo de las cenizas de Julián Figueroa: “Nadie las saca” La actriz fue directa al decir cuál sería el destino final de los restos de su hijo, los cuales su exnuera afirma le pertenecen a ella legalmente. La también cantante también respondió su considera que su nieto necesita tener la urna a su lado.



Video Imelda Tuñón reclama cenizas del hijo de Maribel Guardia: “Me pertenecen a mí”

Maribel Guardia fue directa al responderle a su exnuera, Imelda Tuñón, quien en días pasados aseguró que los restos del difunto Julián Figueroa le corresponden a ella.

“Ella tiene las cenizas y nunca se las he reclamado, y legalmente son mías”, dijo ante la cámara de Despierta América el pasado fin de semana.

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“Justo sería que mi hijo tuviera, yo sé que está mal, pero, alguna parte de las cenizas. A mí no me interesa tener las cenizas de Julián porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida, pero para mi hijo fue su papá y no tiene nada de él”, afirmó.

Maribel Guardia contesta a Imelda Tuñón: ¿le dará las cenizas de Julián Figueroa?

A días de que Imelda Tuñón lanzara esa acusación, Maribel Guardia contestó contundentemente qué es lo que piensa al respecto.

“Lo bueno es que Julián fue un capítulo en su vida, dijo, ¿no? Un compás de espera, yo creo. Pero, no importa”, comentó al matutino de Univision.

“¿Sabes qué pasa? Que en algún momento… yo ya tengo el nicho comprado porque entiendo que, sobre todo por el niño, cuando crezca, pues es importante que sepa dónde está su papá”, agregó.

La actriz de melodramas como ‘Corona de Lágrimas’ aclaró que si bien ya tiene el espacio, todavía no trasladará desde su casa la urna para allá.

“En algún momento tendré el valor, pero llevo tres años nada más. Ya está la lapidita en la iglesia con el nombre de Julián, es cuestión de que me decida”, expresó.

Acerca de la posibilidad de que, si las cenizas del artista están en un lugar público y no es su residencia, su nieto José Julián podría acudir a verlas, Maribel opinó:

“Es que realmente un niño creo que a esa edad no lo entiende así. Su papá vive en su corazón. No es como muy duro ir a decir: ‘Voy a ir a un lugar a ver a mi papá’. No lo va a ver”.

“Su papá está en los recuerdos que le dejó, en el amor que sembró en él, pero, ¡claro!, cuando él esté más grande que tenga un lugar donde ir a visitarlo”, añadió.

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A Maribel Guardia no le “preocupa” que Imelda Tuñón le quite las cenizas de su hijo

Pese a las palabras de Imelda Tuñón, Maribel Guardia puntualizó que no ha contactado a abogados para blindarse ante la posibilidad de acciones legales en su contra.