Muertes de famosos

Muere exyerno de famosa cantante en trágico accidente: su hija está “devastada”

Fabián Abarca estuvo casado por más de 16 años con Marilyn Odessa, hija de la cantante Marisela.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Esposa de ‘El Gordo Peruci’ se habría salvado tras ataque al ‘youtuber’: esto se sabe

Fabián Abarca, exyerno de la cantante Marisela, murió en un trágico accidente aéreo en Jalisco, México, en donde también perdieron la vida seis personas más.

La noticia fue confirmada por Marilyn Odessa, hija de Marisela, a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram, donde detalló que sus hijos y su familia están “pasando por un momento muy delicado”.

“Amigos, familia y amigos de la prensa. Nuestra familia está pasando por un momento muy delicado. Les pido de todo corazón sus oraciones y respeto en este momento tan difícil para mis hijos y nuestra familia”, escribió la cantante este lunes 23 de diciembre.

“Cuando tenga detalles confirmados les daré información”, subrayó en su publicación.

Lo que se sabe del accidente del exyerno de Marisela

Aunque la hija de Marisela no dio más detalles sobre el trágico accidente aéreo en el que perdió la vida su exesposo, su publicista en Texas, Norma Duran, rectificó el deceso de Fabián Abarca.

“Con profunda tristeza, les comunicamos la noticia del fallecimiento de Fabián Abarca, quien fungiera como mánager de Marilyn Odessa por muchos años y juntos criaron dos hijos”, se menciona.

“El día de ayer se hizo público el accidente aéreo ocurrido en Jalisco, en donde desafortunadamente Fabián y otros 6 pasajeros perdieron la vida. No hay más información al respecto y no seremos fuente”, insistió.

Evitado ahondar en detalles sobre lo ocurrido con el avión en el que viajaba Fabián Abarca, la publicista de la hija de Marisela compartió la única declaración que haría la cantante, en la que pidió respeto y oraciones por su familia.

“Como es de imaginar, Marilyn se encuentra devastada, solo quiso declarar que: ‘Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, Fabián siempre será una parte importante de nuestra familia. Les pido de todo corazón sus oraciones y respeto en este momento tan difícil mientras nos enfocamos en apoyar a nuestros hijos ante esta pérdida. Gracias por su comprensión y apoyo”, sentenció.

Según reportes del diario mexicano Milenio, el mánager de Marilyn Odessa perdió la vida a consecuencia del desplome de una avioneta en los límites de los municipios de Santa María del Oro y Quitupán, en Jalisco, México.

El accidente en el que el exyerno de Marisela perdió la vida ocurrió el domingo 22 de diciembre cerca del punto conocido como ‘El Montoso’.

