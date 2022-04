¿Marimar Vega está embarazada? Fabiola Guajardo levantó sospechas con este video

“Hice todo el proceso y me pegó horrible, porque hormonalmente es un horror; después empecé con que no, ya no quiero, ahorita estoy ahí, en el no quiero, no sé. Me cuesta, porque pasa el Día de las Madres y entra el cuestionamiento de, ¿será que nunca voy a poder experimentar ese amor que tanto dicen?”, le dijo Vega a su amiga Rossana Nájera durante un Live de Instagram.