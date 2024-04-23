'Beatriz' de Marea de pasiones está casada con actor de telenovelas y pocos lo saben

Video Luis Miguel no fue la pareja más famosa de Aracely Arámbula: estos galanes también la enamoraron

Alexa Martín forma parte del elenco de 'Marea de pasiones', donde interpreta a 'Beatriz' y mientras triunfa como actriz, formó una hermosa familia con un galán de telenovelas.

Martín, de 31 años, contrajo nupcias con Eric Chapa en 2017, dos años después de que se conocieron en los sets de grabación de un melodrama.

PUBLICIDAD

El flechazo entre los actores se dio de forma inmediata y tras un noviazgo de dos años, se casaron en la Hacienda La Escoba en Jalisco.

Tras un par de años de sólido matrimonio, la actriz de 'Marea de pasiones' y el galán de telenovelas se convirtieron en papás de un niño, a quien llamaron Lorenzo y que nació el 25 de octubre de 2019.

Dos años después, completaron su familia cuando anunciaron la llegada de su hija Ana Lucía, quien llegó a este mundo en 2022.

Es común que Alexa Martín comparte en su cuenta oficial de Instagram fotografías de la hermosa familia que formó con Eric Chapa; un ejemplo es la publicación que hizo el pasado 6 abri, cuando destacó que sus hijos son "su mundo entero".

Alexa Martín de 'Marea de pasiones' está casada con el actor Eric Chapa Imagen Instagram Alexa Martín



En febrero pasado, Alexa Martín también gritó a los cuatro vientos su amor por el actor de telenovelas, con quien celebró su séptimo aniversario y le dedicó un romántico mensaje.

“Siete años y los que nos faltan. TE AMO. Gracias por tanto y por mis dos changuitos que son lo mejor de mi vida”, escribió.

Alexa Martín, 'Beatriz' en Marea de Pasiones, y Eric Chapa gritan su amor en redes sociales Imagen Instagram Eric Chapa

¿Quién es Eric Chapa?

Eric Chapa es un actor mexicano, que comenzó su carrera en 2007. Tras años de trabajo, comenzó a ganar fama gracias a su participación en la serie biográfica de la cantante Paquita La del Barrio y por sus trabajos en varias producciones de Netflix.

Sin embargo, el esposo de Alexa Martín se unió al elenco de la serie 'Consuelo' junto a Cassandra Sánchez Navarro este 2024, interpretando a 'Fernando'; también trabajó en la nueva versión de 'El retorno de Diana Salazar', donde será pareja de Lorena Graniewicz.