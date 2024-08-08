Marc Anthony

Lujosa propiedad de Marc Anthony en República Dominicana se incendia: informan si hay víctimas

El Oasis, la casa de descanso familiar que el salsero tienen en el Caribe, sufrió un incendio. Según los reportes, el fuego inició en el área de huéspedes.

Ashbya Meré.
El Oasis, la lujosa casa de descanso que Marc Anthony tiene en La Romana, República Dominicana, se incendió este 8 de agosto. Miembros del equipo de trabajo del cantante confirmaron el siniestro.

De acuerdo con información de Hola! Américas, ni la estrella de la salsa, su esposa Nadia Ferreira ni su hijo estaban en la propiedad cuando se suscitó el incidente. Además, aseguraron que no hay víctimas.

Según los reportes de la revista, el incendio comenzó en el área de bungalows donde generalmente se hospedan las visitas, zona ubicada en la parte izquierda de la propiedad, la cual cuenta con 10,000 pies cuadrados de extensión.

" Los bomberos ya tienen la situación bajo control", informó el quipo de trabajo de Marc Anthony a Hola! Américas.

La casa principal donde se queda la familia no habría sufrido daños y hasta el momento se desconoce qué originó el fuego.

¿Cómo es la lujosa propiedad de Marc Anthony?

La paradisiáca mansión del artista se ha convertirdo en un refugio familiar, pues ahí se resguardan para pasar días de descanso o tener encuentros con sus seres queridos.

La propiedad tiene varios bungalows que pueden albergar hasta 24 personas.

Entre las amenidades con las que el complejo cuenta se encuentran dos piscinas, una de ellas recreando una playa artificial, amplios jardines, una palapa de dos niveles, entre otras cosas.

La revista Architectural Digest explica que entre la decoración de la casa existen obras del reconocido pintor dominico-uruguayo Fernando Varela, así como costosos muebles de la firma francesa Roche Bobois.

Nadia Ferreira y su hijo en el área de piscina de El Oasis.
Nadia Ferreira y su hijo en el área de piscina de El Oasis.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram
