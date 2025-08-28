Hijo de Dayanara Torres ocultaba que Marc Anthony es su padre por esta razón

Video Hijo de Dayanara Torres debuta como modelo de portada y ella no se queda callada: así reacciona

Ryan Muñiz, el hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony, está orgulloso de su famoso padre. Sin embargo, en el pasado mentía sobre a qué se dedicaba.

El joven, de 22 años, confesó que no decía la verdad por una importante razón: "Cuando era niño, la gente me preguntaba a qué se dedicaba mi familia, y yo solía decir que mi papá trabajaba en Best Buy, porque no quería que supieran la verdad", contó a la revista puertorriqueña Magacín.

PUBLICIDAD

Para Ryan era importante rodearse de gente que quisiera su amistad sin interés, por lo cual no mencionaba que era hijo de una ex Miss Universo ni de una estrella de la salsa.

"También era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse", dijo a Magacín.

Confesó que, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido en Los Ángeles, "siempre hay alguna persona latina que me reconoce y pide una foto o algo por el estilo".

Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony Imagen Ryan Muñiz/Instagram

Ryan Muñiz quiere construir su carrera por mérito propio

El joven ha comenzado a escribir su carrera como modelo, pero no descarta más adelante incursionar en la música. Sin embargo, desea construir su carrera por mérito propio y no por ser "hijo de…". Incluso, confesó que teme ser comparado con sus padres.

Ryan, quien ya ha dejado ver en redes sociales su porte ante la cámara, contó que planea dedicarse al modelaje, aunque tampoco descarta incursionar en la música.

"No estoy muy seguro de hacia dónde quiero ir, porque tengo como tres cosas en mente. Puedo dedicarme a hacer ropa y ser modelo a tiempo completo, o puedo dedicarme a la música. Todo me parece chévere. Realmente no quiero enfocarme en una sola cosa, quiero ser alguien que puede hacer de todo, supongo", sentenció en la entrevista.