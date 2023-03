‘Tamara’ de Amigas y Rivales dejó las telenovelas hace años: ¿qué ha sido de la actriz?

Manuela Imaz es parte de los famosos que dejaron la farándula cuando estaban en la cima del éxito.

En su caso, dejamos de verla en las telenovelas luego de que en los 2000 cultivó una exitosa carrera con más de 10 títulos bajo su nombre. ¿Qué le pasó y por qué se alejó de este mundo?

La actriz Manuela Imaz se alejó de las telenovelas por 11 años

Sin duda, el papel que la lanzó a la fama fue el de Tamara en Amigas y Rivales (telenovela que puedes ver en ViX), pero su debut en los melodramas fue en ‘La sombra del otro’, en el que interpretó la versión joven de Lorna, el papel que Edith González interpretó en su edad adulta.



En entrevista octubre del 2020, Imaz contó a la revista ‘People en español’ que, aunque tenía solo 15 años cuando participó en la telenovela, al terminarla, se convenció de que la actuación era su vocación:

“Me acuerdo perfecto de haber terminado de grabar la escena y decir: 'Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida'. Ya no me interesaba si quería buscar una universidad si no, yo quería ser actriz”.



Tras esa primera aparición, llegó el melodrama juvenil del 2001, en el que le dio vida a Tamara.



En esos primeros años, también la vimos en producciones del mismo estilo como ‘Las vías del amor’ o ‘Corazones al límite’.

Así, Manuela Imaz se fue abriendo camino en el mundo de la actuación. Luego la vimos en telenovelas como ‘Sortilegio’ (que puedes ver gratis en ViX), ‘Llena de amor’ o ‘Rafaela’.

En el 2012 llegó ‘Por ella soy Eva’, en la que dio vida a Patricia Lorca. Al finalizar las grabaciones, se alejó por completo de los sets.



En la citada entrevista, contó que la razón detrás de su retiro era su maternidad. Y es que Manela Imaz es parte de las actrices que se convirtieron en mamás y quizá muchos no lo sabían.

En su caso, tuvo a su primera hija cuando aún trabajaba y, debido a que era mamá soltera, tuvo que seguir en la industria para poner mantenerla.

Sin embargo, en el 2012 se casó y se embarazó por segunda ocasión: esa vez, el contar con el apoyo de su esposo, le ayudó a tomar la decisión de poner su carrera en pausa.

“En un ejercicio de retrospección, me di cuenta de que con mi otra hija, Alaia, (...) yo no paré de trabajar, yo hacía prácticamente dos novelas al año, por lo que no estuve cuando dio sus primeros pasos, la primera vez que dijo ‘mamá’ (...) Cuando me embarazo de Manuela no quería que me volviera a pasar lo mismo”, contó Manuela Imaz a ‘People en Español’.



La sorpresa llegó cuando, tan solo 3 meses después del nacimiento de su segunda hija, la actriz quedó embarazada de nueva cuenta:

“Cuando Eugenio nació, Manuela apenas gateaba, por lo que no tenía tiempo de pensar en otra cosa que no fueran ellos”.



Así, Manuela Imaz se volcó por completo en la crianza de sus hijos y, cuando menos se dio cuenta, ya habían pasado los años.

Un dato que quizá no muchos sepan es que, en ese tiempo, la actriz se mudó a la ciudad de Mérida (Yucatán, México).

Manuela Imaz ya prepara su regreso a las telenovelas

En la conversación del 2020, la intérprete de 43 años afirmó que ya estaba lista para retomar su carrera, pues sus hijos ya estaban “en edad de entender” las exigencias de su trabajo.

Sin embargo, tuvieron que pasar varios meses antes de que se le presentara la oportunidad de volver a pararse en un set de grabación.

A finales de este marzo del 2023, se anunció que Manuela Imaz será parte de la telenovela ‘Vencer la culpa’ con un papel del que aún no se tienen detalles.

También te puede interesar: