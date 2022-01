Mamá de Octavio Ocaña dice que el actor se le manifiesta: "No está tranquilo, quiere justicia"

Quien parece estar más afectada por la situación es la madre de quien le dio vida a Benito Rivers, Ana Lucía.

Apenas el pasado 18 de enero, confesó en una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ que se aferra a los audios que Octavio Ocaña le mandó en vida para no olvidar su voz.

“Mi esposo me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, me dice: 'Deja de escuchar a un muerto' (...) Me da paz y a la vez mucho dolor”, comentó a las cámaras.

En la mencionada conversación también reveló que visita “lo más seguido posible” la tumba de Octavio Ocaña para “platicar con él” y “decirle muchas cosas”.

Más recientemente, reveló al medio ‘Aquí’ que su hijo encontró la manera de hacerse presente en la vida de su familia.





La mamá de Octavio Ocaña aseguró que el actor se le “manifiesta”

“Él se ha manifestado”, reveló Ana Lucía. Detalló que a Nerea Godínez, quien fuera prometida del también comediante, “le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado”. De igual manera contó que a su yerno “le abrió una puerta”.

La mamá del actor explicó que cree que estos sucesos son la manera de Octavio Ocaña de expresar su enojo:

“Está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo”.

Asimismo, relató que las “manifestaciones” de Octavio Ocaña generaron temor en un principio en su familia, pero ella se encargó de calmar a su nuera y yerno.

“No tengan miedo, miedo los vivos”.

La mamá de Octavio Ocaña se hizo un tatuaje en su honor

El primer cumpleaños de Ana Lucía, el pasado diciembre, sin su hijo fue especialmente difícil, como mostró su familia en redes sociales. No obstante, la procreadora del actor encontró una manera de rendirle tributo y llevarlo por siempre consigo.

Nerea Godínez documentó en su cuenta de Instagram el proceso de la señora para tatuarse el nombre de Octavio Ocaña a lado de un corazón.