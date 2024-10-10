Nodal habría festejado a Ángela Aguilar de la misma forma que a Cazzu: fotos serían la prueba

Video Nodal le hace espectacular celebración de ‘cumple’ a Ángela Aguilar ¿al estilo Belinda?

El cumpleaños de Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar por el detalle que Christian Nodal tuvo con su esposa en su cumpleaños, ya que habría festejado a su mujer de la misma forma que a Cazzu en 2023.

Ángela Aguilar cumplió 21 años el 8 de octubre, por lo que Nodal la sorprendió con rosas rojas colocadas en un pequeño templete en forma de círculo.

Además, incluyó bengalas blancas, luces tenues y un gigante número 21 en color; todo esto en medio de lo que parecería ser una plaza de toros.

Mientras que en la felicitación que le dedicó a Ángela Aguilar en Instagram, Christian Nodal colocó la frase: “Feliz 21 vuelta al sol vida mía”.

Así celebró a Nodal a Ángela Aguilar en su cumpleaños. Imagen Nodal / Instagram

Así celebró el cumpleaños de Cazzu

Lo que pareciera ser un festejo espectacular, el detalle del intérprete de ‘Botella tras botella’ se colocó en el ojo del huracán, ya que este festejo habría sido igual al que le preparó a Julieta Cazzuchelli cuando cumplió 30 años.

El 16 de diciembre de 2023, Christian Nodal celebró en grande el cumpleaños de la mamá de su hija Inti, con quien todavía tenía una relación.

Aquella noche, el artista de 25 años sorprendió a Cazzu con una cena privada, bengalas blancas, fuegos pirotécnicos, rosas rojas, velas y hasta pastel.

Así celebró a Cazzu en 2023. Imagen Cazzu / Instagram