Ángela Aguilar

Mamá de Nodal tiene desaire con Ángela Aguilar y reaviva sospechas de que prefería a Cazzu

Cristy Nodal volvió a encender las especulaciones de que no tendría una buena relación con su nuera. En el pasado, la empresaria demostró públicamente lo bien que se llevaba con la madre de su nieta.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Mamá de Nodal aún considera a Cazzu parte de su "familia": ¿se niega a 'borrarla' de su vida?

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, reavivó las sospechas de que prefería a Cazzu como nuera que a Ángela Aguilar.

Lo anterior se debe a un fuerte desaire que recientemente la empresaria de 42 años tuvo con la intérprete de ‘En realidad’.

¿Cristy Nodal ignora a Ángela Aguilar?

El pasado 8 de octubre, Ángela Aguilar llegó a los 21 años por lo que sus seres queridos, como sus papás, y Christian Nodal la felicitaron abiertamente.

El cantautor de ‘No te contaron mal’, por ejemplo, subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que a ambos se les ve rodeados de rosas.

“Feliz 21 vuelta al sol, vida mía”, escribió encima de la imagen, agregando emojis de corazón ardiendo y carita enamorada.

Pese a que su hijo hizo evidente para el mundo que era una fecha especial para su esposa, su madre no tuvo un gesto público para la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Cristy Nodal no utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a la menor de los retoños de Pepe Aguilar, lo que encendió las alarmas de que su relación sería mala.

De acuerdo con los presentadores de Despierta América, la suegra de Ángela recibió críticas de los internautas por no haberle dejado en las plataformas unas palabras celebrándola.

Sin embargo, ellos puntualizaron que la progenitora del sonorense quizá contactó directamente a la joven artista para dedicarle una misiva.

“Seguramente la llamaron”, explicaron. “Han de tener un chat y ahí le escribió: ‘Felicidades, que te la pases super’”.

Mamá de Nodal sí demuestra su afecto por Cazzu

Si bien, Cristy Nodal y Ángela Aguilar no han confirmado o desmentido que no se lleven bien, la mamá de Nodal podría haber dado pistas.

A diferencia de que en sus medios digitales la mujer no ha hecho referencias a la actual pareja del compositor, sí lo hacía con Cazzu cuando era la novia.

En mayo de 2023, ella colgó una imagen en la que posaba sonriente con su primogénito y la argentina, a quienes calificó como: “Mis soles”.

Cristy Nodal presumió así a Christian y Cazzu.
Imagen Cristy Nodal/Instagram

Hace unos meses, en junio, pese a que la trapera ya no anda con Christian, la mánager la incluyó en un video que recopilaba algunos instantes importantes, como cuando reafirmó sus votos matrimoniales.

Mamá de Nodal comparte fotos en las que aparece Cazzu.
Imagen Cristy Nodal/Instagram
