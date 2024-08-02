Polémicas de famosos

Mamá de Carlos Salcedo sufre revés: la acusan de homicidio al igual que a Paola, su fallecida hija

La Fiscalía de Jalisco, en México, habría girado una orden de aprehensión contra María Isabel Hernández, madre del futbolista mexicano y de la fallecida presentadora Paola Salcedo por su presunta participación en la muerte de un hombre.

Elizabeth González.
A principios de julio, María Isabel Hernández acusó a su hijo de ser el presunto “autor intelectual” del asesinato de su hija Paola Salcedo, quien fue atacada a balazos frente a su hijo de 4 años al exterior de un circo ubicado en el Estado de México, el 29 de junio.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco, en México, habría girado una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de un hombre, con quien supuestamente se disputaba una herencia. En estos hechos también habría estado involucrada Paola Salcedo.

Según reportes del periodista Osvaldo Muller en su cuenta de X, un juez de control con sede en Tonalá, Jalisco, determinó como sospechosas a la mamá de Carlos Salcedo y a Paola por la muerte de José Félix, hombre al que presuntamente amenazaron de muerte el 5 de marzo de 2023.

Mamá de Carlos Salcedo estaría acusada de homicidio.
Imagen Osvaldo Muller / X

Un día después, el hombre fue asesinado en su domicilio en Guadalajara por dos hombres que llegaron en una motocicleta, señala Milenio. En compañía de su esposa, José Félix habría sido agredido a balazos por los delincuentes, mientras que ella habría sido amenazada.

“Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”, le habrían dicho según recaba el medio antes citado.

De acuerdo con los documentos presentados por el periodista Carlos Jiménez este 2 de agosto en su cuenta de X, la orden de aprehensión fue girada el 30 de enero de 2024 contra María Isabel Hernández y Paola Salcedo. Ante el asesinato de la presentadora, la orden judicial solo estaría vigente para la mamá del futbolista Carlos Salcedo.

El 30 de enero de 2024 se giró la orden de aprehensión contra la mamá de Paola Salcedo.
El 30 de enero de 2024 se giró la orden de aprehensión contra la mamá de Paola Salcedo.
Imagen Carlos Jiménez / X

La muerte de la presentadora Paola Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años. La presentadora e influencer fue atacada a balazos frente a su hijo de 4 años mientras atendía una llamada telefónica en el exterior de un circo ubicado en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la presentadora “presentó tres lesiones” derivadas de los balazos que recibió. Aunque recibió atención médica, Paola Salcedo falleció en el hospital al que la trasladaron tras el ataque.

El 5 de julio, la Fiscalía dio a conocer que el movil del ataque fue un presunto asalto por el que fueron detenidos los sospechosos Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’.

“La víctima presentó tres lesiones y que la causa de muerte fue producida por agente vulnerante contuso, particularmente por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la región del tórax y lacerante en pulmón derecho. También se realizaron peritajes en materia de química forense con resultados negativos con respecto a la víctima”, dice el documento.

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo
