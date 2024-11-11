Majo Aguilar

Majo Aguilar se casará con un hombre 17 años mayor, ¿quién es él?

Aunque circulan rumores de una supuesta rivalidad entre Majo Aguilar y su prima, Ángela Aguilar, la cantante prefiere mantenerse alejada de la polémica y por ahora se encuentra enfocada no sólo en su carrera, también en su boda que celebrará el próximo año.

Por:
Mariana Rosas.
Video Majo Aguilar será la tercera de la familia en casarse

¿Quién es Majo Aguilar y de quién es hija?

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar Carrillo, es una cantante y compositora mexicana que se ha destacado en el género regional mexicano.

Es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo. Además, es nieta de los legendarios actores y cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, de quienes heredó el gran talento para la música.

¿Qué parentesco tiene Majo Aguilar con Ángela Aguilar y Pepe Aguilar?

Majo Aguilar es prima de Ángela Aguilar y sobrina de Pepe Aguilar. El padre de Majo, Antonio Aguilar Jr., es hermano de Pepe Aguilar, lo que hace que Majo y Ángela sean primas en primer grado.

Majo Aguilar en Premio Lo Nuestro 2022.
Majo Aguilar en Premio Lo Nuestro 2022.
Imagen Getty Images

¿Por qué dicen que Majo Aguilar y Ángela Aguilar no se llevan bien?

Mucho se ha rumorado que podría existir una enemistad entre Majo y Ángela Aguilar. Entre otras razones, porque cuando Majo fue cuestionada sobre si haría una colaboración con Ángela, su respuesta fue negativa y la gente pensó que tenían una rivalidad artística.

Además, Majo no acudió a la boda de Ángela con Christian Nodal. De hecho, la cantante de 30 años ni siquiera enteró de los planes de matrimonio de su prima menor. Al ser interrogada sobre si fue invitada, respondió:

“No...yo estaba cantando el Himno Nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad. (¿Qué les deseas?) Que les vaya lindo, que les vaya bien”.


Días posteriores a la boda de Ángela con Nodal, Majo hizo un comunicado en su Instagram para aclarar que no volverá a hablar del tema.

“Ya no voy a decir nada, lo que es nada de mi familia porque de verdad, todo me lo sacan de contexto (...) Ya estoy bastante cansada porque todo, todo, todo me lo sacan de contexto, como eso de la boda y tengo que estar cuidando todo el tiempo mis palabras".


Otro motivo por el que se especula un conflicto entre ellas, es que Majo acudió a una fiesta de Halloween de Belinda, exnovia de Christian Nodal.

Incluso, Belinda y Majo compartieron el escenario para cantar ‘Como la flor’, lo que muchos interpretaron que podría ser una indirecta a Ángela, quien ya ha interpretado este tema antes en sus conciertos.

Belinda, Majo Aguilar y otros amigos.
Belinda, Majo Aguilar y otros amigos.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

Majo Aguilar está comprometida, ¿quién es el hombre con quien se casará?

Majo Aguilar se casará con el vocalista del grupo de rock mexicano Kinky, Gil Cerezo. La pareja se conoció gracias a una colaboración musical del tema ‘Déjame vivir’, original de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Aunque tienen una diferencia de edad significativa, 17 años, la pareja ya lleva tres años de relación y dejaron la Ciudad de México para vivir juntos en Monterrey.

¿Cuándo será la boda de Majo Aguilar con Gil Cerezo?

Aunque no se ha confirmado una fecha exacta para la boda, se piensa que podría ser en 2025. Entre los posibles lugares para la celebración se encuentran Zacatecas (de donde Majo es originaria), Las Vegas o Cancún. Incluso, la pareja podría tener más de una fiesta para celebrar su amor.

