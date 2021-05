No solo su marido, la mamá de Ana Patricia cree que es "prematuro" que deje la TV porque está en su "apogeo"

El 12 de abril, Ana Patricia anunció en Enamorándonos que dejará el programa en junio y hará una pausa en su carrera para dedicarse por completo a su familia. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y su mamá, Alicia Montes, confesó que aunque no coincide con su hija , apoya sus decisiones.

"Un gozo, se me infla el corazón de verte ahí, porque te veo y no lo creo a veces, mucha felicidad siento por ti, no por mí", respondió.