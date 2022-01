"Pensé que era Pau": Lyn May es confundida con Paulina Rubio por este extravagante look

Lyn May es una de las famosas más polémicas que viven en México, la mujer que apareció en el cine de ficheras realiza distintas publicaciones en redes sociales en donde da mucho de qué hablar, así como las declaraciones frente a la cámaras que la mantienen vigente a sus 69 años.

Ahora, la actriz fue confundida con paulina Rubio ¿La razón? Lyn utilizó un 'outfit’ que la hizo ver muy similar, o al menos así lo dejaron ver los seguidores de la bailarina.

La noticia tomó relevancia después de que el periodista Juan José Origel pensó por un momento que se trató de la intérprete de 'Mio’, por lo que su comentario originó tema de conversación en Instagram, ahí señalaron que efectivamente tiene un parecido con 'La chica dorada’.

El look que utilizó la vedette fue un gran sombrero cubierto de lentejuelas negras, enormes lentes oscuros con el marco plateado, abrigo de peluche blanco y una estola de plumas negras, como accesorio, Lyn May agregó una bolsa de asa corta en tono plata.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se ha pronunciado respecto al comparativo que ronda en Internet.

A finales del año pasado la bailarina fue noticia, por un lado reaccionó a la canción ‘Perra’ de J Balvin al lazar 'La Loba’, además de aparecer con un rostro rejuvenecido, noticia que sorprendió a sus fans.

Lyn May aseguró que Madonna y Jennifer Lopez le han copiado vestuarios

Durante una conversación con el programa mexicano 'Sale el Sol’, en donde promocionó su espectáculo, aseveró que estrellas de talla mundial le han copiado sus looks.

“Todo me copian a mí, que piensen y que se hagan un vestuario original. Todas me han copiado, hasta Madonna… Jennifer López tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzi… porque Mitzi también le hace la ropa a ella”.

Paulina Rubio dio la bienvenida al 2022 utilizando un vestido de 146 dólares

La nochevieja es el perfecto 'spot’ para mostrar los mejores ‘outfits’, y los famosos lo hacen muy bien. Lentejuelas, brillos, y colores metálicos son los protagonistas en las prendas de Año Nuevo.

Para recibir el 2022 ‘La chica dorada’ utilizó un vestido de la cadena multinacional H&M, mismo que tiene un costo de 146 dólares.



La colección que es ideal para cualquier fiesta y lleva por nombre ‘Innovation Circular Desing Story’, la cual está elaborada por materiales cien por ciento reciclados.

El modelo que eligió Paulina Rubio se trató de un vestido con grandes hombreras, escote en V y la espalda descubierta. Está fabricado en poliéster reciclado y lentejuelas rojas. De acuerdo con el sitio de Internet, la pieza vale 146 dólares.