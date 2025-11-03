Lyn May

Lyn May reacciona a noticia falsa de su muerte: “Madonna, Cher y yo eternas"

La vedette reapareció luego de que se informara que supuestamente había perdido la vida. En un contundente mensaje, ella dejó claro que es "eterna", igual que otras estrellas de la música.

Video Lyn May al natural, así lucía la vedette antes de sus tratamientos estéticos

Lyn May reaccionó al falso reporte de su fallecimiento, como sucedió en días pasados también con Leticia Calderón.

Este fin de semana, en redes sociales circuló un video en el que se asegura que la vedette supuestamente fue encontrada sin vida al interior de su hogar.

Lyn May reacciona a noticia falsa de su muerte

Después de que dicha información se viralizara, la propia Lyn May utilizó sus redes sociales para dejar claro que se encuentra bien.

“¿Que si me morí? No, sólo me fui a hacer una sesión de fotos”, escribió para acompañar imágenes en las que aparece con una calaca.

La artista aparentemente tomó con sentido del humor la situación, pues respondió a quien le comentó que “sí sonaste mucho” debido a ese rumor: “Siempre”.

La estrella de la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’ inclusive aprovechó su misiva para lanzar una fuerte advertencia.

“Madonna, Cher y yo [somos] eternas, nunca nos vamos a morir”, anotó en su texto, con el que también deseó feliz Día de Muertos y Halloween “a todos”.

Lyn May reaccionó ante la noticia falsa de su muerte.
Imagen Lyn May/Instagram

Actualmente, ella se encuentra trabajando en la mencionada obra, que está de gira por diversas ciudades en Estados Unidos.

Lyn May habló de su muerte

En marzo pasado, Lyn May habló con sentimiento de su futuro fallecimiento, esto tomando en cuenta otros decesos que recién habían ocurrido.

“Uno sabe que se va a ir, ¿no?, pero ya cuando ves la realidad, digo: ‘Yo soy la que sigo porque pues ya todas las vedettes ya se fueron’”, dijo ante el micrófono de ¡Siéntese Quien Pueda!

“Yo soy la última que queda, entonces digo: ‘A lo mejor yo soy’”, añadió, “pero la verdad, a veces, cuando se va alguien que quieres tanto, y últimamente se han ido muchos compañeros que he trabajado y he estado con ellos, sí duele”.

En ese momento, la protagonista de películas como ‘Las Ficheras’ aseveró estar sana: “Sí, estoy muy bien de salud por el ejercicio”.

