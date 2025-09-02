Lyn May vivió con el cadáver de su esposo tras desenterrarlo: “Sentí lo calientito de su cuerpo”

Video Lyn May al natural, así lucía la vedette antes de sus tratamientos estéticos

Lyn May dio detalles de cómo es que logró que se exhumaran los restos de su esposo, Antonio Chi-Xuo, a pocos días de su muerte.

En 2022, la famosa vedette confesó que dicha decisión la tomó porque no quería dejar ir a quien fue su pareja por más de 25 años. Sin embargo, no ahondó al respecto.

Lyn May cuenta cómo consiguió que desenterraran el cadáver de su marido

Ahora, durante su participación en el podcast ‘Darian y Capi de Mystery World’, Lyn May pormenorizó aquel episodio de su vida.

La actriz aseguró que tras la muerte de su marido, Antonio Chi-Xuo, a causa de cáncer de próstata mandó “a que lo arreglaran” para su sepelio, pero lo mantuvo así en su residencia.

“Lo tuve en casa cinco días, 4 días y medio, porque mi mamá me estuvo… Yo no comía, no tomaba nada y nada más estaba abrazada a él”, recordó.

“Ya después lo sepultamos y luego ya yo fui por él y ya dormía con él. Y mi madre todos los días estaba: ‘Déjalo descansar, ya él debe estar en su lugar’”, agregó.

Al ser cuestionada sobre cómo consiguió que desenterraran el cuerpo, la artista respondió: “Yo pagué, me ayudaron y todo eso. Tú sabes que cuando hay dinero, se presta todo”.

May puntualizó que “fue al día siguiente” de que lo enterraran cuando sustrajeron nuevamente su cadáver, por lo que aún estaba en proceso de descomposición.

“Pero lo bueno es que, ya ves que les quitan todo, y no pasa nada. Ya [estaba embalsamado]. Quedó como vivo”, aseguró al respecto.

Lyn May dormía con el cadáver de su marido

Lyn May compartió que, una vez con el cuerpo de Antonio Chi-Xuo en su poder, “estaba abrazada” y “acostada con él ahí”.

Indicó que “fueron cuatro días” los que tuvo el cadáver y que dicha situación preocupó a sus seres queridos, quienes presenciaron lo que pasaba.

“Y mi mamá, todos, mi familia, pues no dormían, no descansaban por estarme cuidando, porque pensaban que estaba yo ya enferma de la cabeza. Y no era eso, era el dolor que sentía”, expresó.

La madre de la bailarina la “convenció” de que “lo dejara ir”, argumentándole que él debía “estar en su lugar” y que “los vecinos van a empezar a protestar”.

“Y entonces ya lo mandé cremar y su ceniza la regué en la casa”, narró, sumando que en realidad sí sintió “que él estaba conmigo”.