Lyn May durmió con el cadáver de su esposo tras su muerte: ella contó cómo fue

Si hay una palabra con la que se relaciona a Lyn May es la controversia: desde sus declaraciones sobre ella misma y otras celebridades hasta sus desplantes en público.

Lo que quizá no muchos sepan es que esa faceta tan polémica también se hace presente en su vida personal.

Para prueba de ello, la anécdota de lo difícil que le fue lidiar con la muerte de su esposo.

Lyn May confesó que desenterró a su esposo y durmió con el cadáver

Fue en enero del 2021 cuando la vedette reveló los límites a los que llegó por el duelo de su esposo, Antonio Chi-Xuo, en el 2008.

Al ser cuestionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante si era verdad que desenterró el cuerpo de su ex marido y durmió con él, Lyn May respondió:

“Sí. Lo tenía siempre ahí en mi cama”.



Si bien la estrella del cine de ficheras no detalló cómo fue que exhumó el cuerpo de su pareja, sí expresó que lo hizo porque:

“Yo viví 25 años con él, fue un matrimonio de 25 años, y no lo quería dejar ir, lo quería… Sí, lo desenterré (y) dormía con él”.



Lo obstinada que Lyn May estaba con mantener el cuerpo de su difunto esposo en su casa le trajo problemas con su madre:

“Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque (me decía) ‘no lo vas a dejar descansar’. Y nos peléabamos todos los días porque yo no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltaba”.



Eso sí, al final de cuentas fue ella quien hizo entrar en razón a la vedette.

“Hasta que un día mi mamá me convenció. Me dijo ‘hija, tienes que dejarlo ir’”.



Sin embargo, no dio detalles de cuánto tiempo pasó con el cadáver de su esposo en su hogar ni qué hizo para “dejarlo ir”.

¿Quién era el esposo de Lyn May, cuyo cuerpo desenterró?

El hombre en cuestión era Antonio Chi-Xuo, dueño de una cadena de restaurantes llamada Siete Mares y quien falleció en el 2008 tras una larga batalla contra el cáncer.

Tal como expresó la propia Lyn May, estuvieron casados por 25 años. En la citada entrevista, además, comentó que él:

“Fue con el único con el que yo me casé por la iglesia, por todas las leyes”.



Al hablar de su ex esposo, además, lo calificó como un “gran hombre”, “caballeroso” y que siempre le daba dinero sin que ella se lo pidiera.