"Si les molesta mi luz, tápense los ojos": Lyn May se defendió de sus 'haters' con un mensaje

Durante el show de Gloria Trevi en la Expo Compositores, que se realizó el 3 de diciembre en Los Ángeles, California, Lyn May acompañó a la cantante mientras entonaba “Dr. Psiquiatra”. Fue la ex vedette quien compartió el momento en sus redes sociales con el mensaje “Con mi amiga Gloria Trevi. No estoy loca. Pasándola súper bien”. Los internautas, por su parte, agradecieron el gesto que la intérprete de “Vestida de azúcar” tuvo en el escenario y aplaudieron el espectáculo de las famosas.