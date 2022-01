Lyn May confesó que se sintió atraída por Joaquín 'El Chapo' Guzmán: se relacionó con el narco

En los últimos años, Lyn May se ha vuelto una figura controversial en el mundo del espectáculo: por un lado, están sus múltiples ‘arreglos’ estéticos para verse jovial y, por otro, sus acciones y declaraciones frente a la prensa.

Tras la muerte de Vicente Fernández, por ejemplo, aseguró al programa ‘De Primera Mano’ que tuvo un romance con ‘El Charro de Huentitán’.

Aunque se negó a dar detalles de cómo fue su relación añadió que “todos sabíamos que era de ojo alegre”.





Rememorando sus amores y carrera en la farándula, la bailarina aseguró recientemente que estuvo interesada en un conocido narcotraficante, pero “se lo ganaron”. Además, otros delincuentes se enamoraron de ella.

Lyn May habló de su relación con el narcotráfico: trabajó con ellos y se enamoró de alguien

Sin reparo alguno, la actriz del cine de ficheras comentó en exclusiva al programa ‘De Primera Mano’ que ha dado shows para el crimen organizado.

“Muchas veces. Yo trabajo y cobro y me voy. Me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos”.



También confesó que le atraía Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Aunque, lamentó, “me lo ganó Kate (del Castillo)”. Vale la pena recordar que la protagonista de ‘Ingoberable’ se reunió con el capo en secreto en el 2015, tras lo cual surgieron rumores de un posible romance entre ellos.







Lyn May reveló que ella igualmente conoció al líder del Cártel de Sinaloa en alguna ocasión (aunque no especificó cuándo).

“Un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, casi las sillas eran de oro, todo era una cosa increíble. (Fue) en Sinaloa, muy padre (...) estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves”.

Lyn May también opinió de las famosas relacionadas con el narco

Tras contar su propia experiencia, la vedette mandó un mensaje a las mujeres de la farándula vinculadas sentimentalmente con capos en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

“Yo digo que si lo hicieron (ser parejas de narcotraficantes), pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada. Que no les afecte (...) si hay lana, pues que le entren, ¿qué tiene?”.

