Lupita D’Alessio

Hermana de Lupita D'Alessio afirma que la cantante sí está grave: detalla supuestos padecimientos

Dos presentaciones de Lupita D'Alessio en la Ciudad de México fueron pospuestas de último momento por motivos de salud. Esto se sabe del estado actual de la cantante.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Lupita D'Alessio encendió las alarmas tras ser hospitalizada de emergencia y obligada a cancelar dos presentaciones en la Ciudad de México el pasado viernes 21 de marzo.

BOBO Producciones, la agencia que maneja a la cantante, anunció en un comunicado: "Les informamos que, por cuestiones de salud, las presentaciones de Lupita D'Alessio programadas para el 21 y 22 de marzo en La maraka se reprogramarán".

PUBLICIDAD

Más sobre Lupita D’Alessio

Aclaran rumores sobre la salud de Lupita D'Alessio tras ser hospitalizada: ¿está grave?
1 mins

Aclaran rumores sobre la salud de Lupita D'Alessio tras ser hospitalizada: ¿está grave?

Univision Famosos
Lupita D'Alessio es hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud
1 mins

Lupita D'Alessio es hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud

Univision Famosos
Alessandra lo dejó todo por Ernesto D'Alessio, pero su suegra la rechazó: "Habló terrible de mí"
3 mins

Alessandra lo dejó todo por Ernesto D'Alessio, pero su suegra la rechazó: "Habló terrible de mí"

Univision Famosos
Ernesto D'Alessio presenta a su novia a casi un año del truene con Charito: así reaccionaron sus hijos
2 mins

Ernesto D'Alessio presenta a su novia a casi un año del truene con Charito: así reaccionaron sus hijos

Univision Famosos
Famosas que tuvieron parejas más jóvenes que ellas y terminaron muy mal
2 mins

Famosas que tuvieron parejas más jóvenes que ellas y terminaron muy mal

Univision Famosos
Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto
2:09

Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Univision Famosos
Lupita D'Alessio asegura que su hijo Ernesto sufrió maltrato en su matrimonio
1:45

Lupita D'Alessio asegura que su hijo Ernesto sufrió maltrato en su matrimonio

Univision Famosos
Lupita D'Alessio da su versión sobre divorcio de su hijo Ernesto y Charito Ruiz: acusa maltrato
2 mins

Lupita D'Alessio da su versión sobre divorcio de su hijo Ernesto y Charito Ruiz: acusa maltrato

Univision Famosos
Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión
4 mins

Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión

Univision Famosos
Ernesto D'Alessio aclara si Alessandra Rosaldo no estará en DKDA porque terminaron mal su noviazgo
4 mins

Ernesto D'Alessio aclara si Alessandra Rosaldo no estará en DKDA porque terminaron mal su noviazgo

Univision Famosos

Ante las especulaciones, Jack Borovoy, mánager de D'Alessio, aclaró ante diversos medios que su condición no era grave: "Está muy bien, tiene un virus, como todos los virus que nos está dando a todos en la ciudad, en el mundo entero. Es una cuestión viral meramente, pero se le cerraron un poquito las vías respiratorias entonces decidimos cuidar lo que siempre ha cuidado ella, que es la calidad ante la gente. Estamos pasando las fechas de este fin de semana para el próximo fin de semana".

Hermana de Lupita D'Alessio afirma que está "grave"

No obstante, la hermana de Lupita ha declarado algo distinto. María Estela D'Alessio afirmó que el estado de salud de la cantante sí es grave, pues tendría problemas en el colon y de "circulación pulmonar".

"Fue circulación. Está malita de su colon. Eso lo tenemos en la familia, eso del colon, de herencia", contó el 24 de marzo en entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

La señora María Estela explicó que, "por su trabajo", Lupita D'Alessio "tiene que tomar otras cosas como los esteroides y cortisoides, entonces eso la ha perjudicado".

Finalmente, lamentó no poder estar no poder apoyar a su hermana, pues la cantante radica en Cancún, Quintana Roo, "porque a ella la altura en (la ciudad de) México le hace mal".

"Yo estoy muy triste porque siempre quieres estar ahí apoyando, viendo en qué puedes ayudar. Estando tan lejos no se puede", sentenció.

Relacionados:
Lupita D’AlessioFamososAri BorovoySaludCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD