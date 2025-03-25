Hermana de Lupita D'Alessio afirma que la cantante sí está grave: detalla supuestos padecimientos

Video Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Lupita D'Alessio encendió las alarmas tras ser hospitalizada de emergencia y obligada a cancelar dos presentaciones en la Ciudad de México el pasado viernes 21 de marzo.

BOBO Producciones, la agencia que maneja a la cantante, anunció en un comunicado: "Les informamos que, por cuestiones de salud, las presentaciones de Lupita D'Alessio programadas para el 21 y 22 de marzo en La maraka se reprogramarán".

Ante las especulaciones, Jack Borovoy, mánager de D'Alessio, aclaró ante diversos medios que su condición no era grave: "Está muy bien, tiene un virus, como todos los virus que nos está dando a todos en la ciudad, en el mundo entero. Es una cuestión viral meramente, pero se le cerraron un poquito las vías respiratorias entonces decidimos cuidar lo que siempre ha cuidado ella, que es la calidad ante la gente. Estamos pasando las fechas de este fin de semana para el próximo fin de semana".

Hermana de Lupita D'Alessio afirma que está "grave"

No obstante, la hermana de Lupita ha declarado algo distinto. María Estela D'Alessio afirmó que el estado de salud de la cantante sí es grave, pues tendría problemas en el colon y de "circulación pulmonar".

"Fue circulación. Está malita de su colon. Eso lo tenemos en la familia, eso del colon, de herencia", contó el 24 de marzo en entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

La señora María Estela explicó que, "por su trabajo", Lupita D'Alessio "tiene que tomar otras cosas como los esteroides y cortisoides, entonces eso la ha perjudicado".

Finalmente, lamentó no poder estar no poder apoyar a su hermana, pues la cantante radica en Cancún, Quintana Roo, "porque a ella la altura en (la ciudad de) México le hace mal".