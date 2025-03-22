Aclaran rumores sobre la salud de Lupita D'Alessio tras ser hospitalizada: ¿está grave?

Video Charito Ruiz lanza fuerte indirecta a Lupita D'Alessio tras acusarla de humillar a su hijo Ernesto

Lupita D'Alessio fue hospitalizada el 21 de marzo en la Ciudad de México, horas antes del concierto que ofrecería. Trascendió que la cantante había presentado problemas para respirar debido a una cuestión viral.

Jack Borovoy, uno de los promotores del par de conciertos que ofrecerá 'La Leona Dormida' en la Ciudad de México y que fueron pospuestos, informó que la artista tiene un virus, el cual provocó que se le cerraran "un poquito las vías respiratorias", se le cerraron un poco las vías respiratorias, por lo que se decidió posponer los shows para cuidar su calidad vocal.

¿Cómo está Lupita D’alessio?

Borovoy desmintió los rumores de que su estado de salud sea grave, mencionó que estuvo con ella esa misma mañana y que ambos estuvieron bromeando.

"Está perfecta, está con fuerza, está con ganas, tiene muy buen color, está increíble, maravillosa, está mejor que nunca", dijo a los medios de comunicación, reportó el canal de YouTube '¡A las vivas!'.

El empresario musical reconoció que la altura de la Ciudad de México podría afectarle, ya que ella está acostumbrada a vivir en la playa, pero nada más allá de eso.

También desmintió categóricamente que ella utilice o haya utilizado tanques de oxígeno durante sus presentaciones, afirmando que "ella no ha usado oxígeno, yo tengo trabajando con ella más de 6 años nunca hemos usado oxígeno para nada. La señora está cantando mejor que nunca y está como chiquita de 15 años".

Sobre las recomendaciones médicas, Borovoy indicó que está bajo tratamiento de antibióticos y solo debe cuidarse evitando cambios de temperatura, similar a las precauciones que se recomendarían a cualquier persona con gripe.