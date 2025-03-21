Lupita D’Alessio

Lupita D'Alessio es hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud

La cantante mexicana se vio obligada a cancelar dos conciertos que ofrecería en la Ciudad de México tras presentar problemas de salud.

Univision picture
Por:Univision
Video Lupita D'Alessio asegura que su hijo Ernesto sufrió maltrato en su matrimonio

Lupita D'Alessio está hospitalizada debido a un cuadro viral, lo que ha obligado a posponer los conciertos que tenía programados para este viernes 21 y sábado 22 de marzo en la Ciudad de México, informó la productora BOBO a través de redes sociales.

La cantante mexicana fue ingresada durante la madrugada de este viernes 21 de marzo, según reporta N+.

Ricardo Manjarrez, del programa ‘Ventaneando’, también señaló que, a pesar de no tratarse de una situación grave, los médicos indicaron que no presentara sus shows.

"Está bien, está estable pero con esta temporada con estos calores, fríos, le dio un asunto viral, entonces el doctor le dijo, 'Lupita, no es conveniente que cantes el día de hoy ni mañana'", explicó el presentador.

A pesar del contratiempo de salud, los conciertos han sido reprogramados para el próximo viernes 28 y sábado 29 de marzo en el mismo recinto, el Salón ‘La Maraka’.

Esta noticia llega poco después de que Lupita D'Alessio anunciara un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres.

