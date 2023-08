"No hay que dar lástima": Luis Fonsi lanza canción que traería indirectas para Adamari y esto dice

"La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que no es fiel a la verdad (...) 'Yo no te deseo como mujer'… Esas palabras jamás salieron de mi boca (...) Los sentimientos, una separación, un divorcio, no se hablan en un día, no se dicen por teléfono (...) Repito, nuestro fracaso como pareja nada tuvo que ver con su enfermedad".