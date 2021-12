Luis Enrique Guzmán da detalles sobre la salida de su madre Silvia Pinal del hospital

" La decisión no fue nuestra, el doctor que es el que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo: 'Saben qué, mejor llévensela a casa y allí me la tienen bien aislada como cualquier paciente de covid, pero controladísima'", contó a los medios de comunicación, reportó El Universal.