Ludwika Paleta y Plutarco Haza apoyan a su hijo Nicolás en su debut en telenovela, pero uno de ellos no le da tips

Ludwika Paleta y Plutarco Haza están orgullosos de que su hijo Nicolás Haza va a debutar en una telenovela y lo apoyan totalmente, pero uno de ellos dice que no le quiere dar ningún consejo profesional.

"Llevo 30 años en la actuación, además que es mi trabajo es mi pasión y si Nico desea continuar en lo mismo que yo me dedico después de estar en 'Los ricos también lloran', sólo me queda apoyarlo, aplaudirle", comentó la actriz al diario 'El Sol de México'.

La nueva versión del melodrama de fines de los 70, que fue estelarizado por Rogelio Guerra y Verónica Castro, será protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín, mientras que el joven de 22 años dará vida al personaje principal en sus años mozos.

“Fue muy sorprendente por el gran talento que le vimos y que haya hecho todo esto solo. Y cómo se desenvuelve en las entrevistas, tiene muy claro lo que quiere”, dijo Plutarco a 'People'.



El proyecto marcará el debut actoral en telenovelas para Nicolás, quien ya tiene experiencia trabajando detrás de cámaras.

“Nico … está trabajando detrás de cámaras en 'Control Z' y en una serie de Adrián Uribe como asistente de dirección porque estudió cine y ahora con esta gran oportunidad que Nico hace su debut como actor en 'Los ricos también lloran'. Aunque puedo adelantar que también se quedó en una nueva serie para la plataforma HBO, por lo que me siento muy orgulloso como papá de Nico”, señaló Plutarco.

Ludwika, por su parte, comentó que le desea lo mejor a su hijo porque sabe que la actuación “es una profesión difícil, pero muy gratificante cuando logras aciertos en la carrera”.

Nicolás es más conocido hasta ahora por su trabajo como cantante de música urbana. De acuerdo con su padre, él “ha sacado cinco canciones en colaboraciones y le ha ido muy bien”.

"Yo desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, yo estudié cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí", reveló en enero en 'Ventaneado'.

Su otra pasión es la pantalla. Tras estudiar cinematografía en la Escuela de Cine de Toronto, ahora va a probar el mismo trabajo de sus padres.

Su progenitor, sin embargo, no le ha dado ningún consejo profesional.

“La diferencia es que Nico primero estudió cine y ahora va a actuar. En mi caso, primero estudié cuatro años y luego empecé a actuar. Entonces no me meto mucho en darle tips, porque él tiene la frescura y el talento natural, que yo no quiero contaminar con la técnica que ya tengo”, puntualizó Plutarco.

Al preguntarle si vamos a verlos a los tres actuando en mismo proyecto algún día, el hijo de Ludwika y Plutarco, quienes están divorciados, respondió "tal vez".

"Eso es algo muy avanzado, cien por ciento nos gustaría trabajar juntos, pero primero yo me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones y todo ese tipo de cosas", agregó a 'Ventaneando'.