Ludwika Paleta mostró cómo se vería con barba y sus fans dicen que se parece a David Beckham

Desde que era sólo una niña, Ludwika Paleta cautivó a sus seguidores con su personaje de Maria Joaquina en la telenovela infantil ‘Carrusel’ (1989).

Actualmente, radicada en México, y es una de las celebridades más populares, pues con su carisma e indudable belleza ha robado la atención del público.

La protagonista de ‘Madre sólo hay dos' es muy activa en redes sociales, donde constantemente comparte con sus seguidores divertidos momentos y nuevos proyectos.

Ludwika: una defensora de la belleza al natural

En más de una ocasión ha demostrado que está a favor de la belleza al natural. Esto porque, usualmente, comparte fotografías de ella sin maquillaje, las cuales acompaña con algunos mensajes para sus fans.

Prueba de lo anterior es una imagen de 2021 en la que presumió su “cara lavada”.

“¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, ‘imperfecciones’. A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, se lee al pie de la publicación de Instagram.

Sorprende a sus fans con barba y tatuajes

En sus historias, la actriz igual suele compartir algunos divertidos videos que, más de una vez, hacen reír a sus seguidores.

En enero de 2022, la estrella del séptimo arte mostró cómo se vería con barba y el resultado le hizo mucha gracia a los internautas.

“Híjole, me vería medio… No sé cómo decirlo”, se escucha decir a Ludwika en la grabación que dura sólo unos segundos.



Los admiradores de la actriz no dudaron en dejar divertidos comentarios en los que aseguraron que se parece a David Beckham o Maluma.

Asimismo, en el video aseguraron que aún con barba y tatuajes luce “divina”.

Otras veces que ha impactado

El 11 de enero, Ludwika Paleta compartió un retrato junto a su compañera de serie, Paulina Goto, en ella lució un traje sastre color gris, el cual acompañó con una discreta gargantilla y un reloj negro.

Los usuarios en Instagram de inmediato llenaron el ‘post’ con mensajes como “no se puede más perfección”, “qué hermosas” y “espectaculares”.