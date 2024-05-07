Ludwika Paleta responde tajante a quienes critican su edad y dicen que está pasada de peso

Video Ludwika Paleta exhibe a actor que "tenía mal aliento" y con el que no volvería actuar

Ludwika Paleta no se mantuvo en silencio ante las críticas sobre su apariencia física que recibió en una de sus recientes publicaciones en redes sociales.

La actriz, con más de tres décadas de carrera, compartió que aunque ha aprendido a no darle importancia a este tipo de comentarios, no pudo evitar sentir “dolor” al ver cómo las críticas desmedidas han ido demasiado lejos.

En sus historias de Instagram durante el pasado fin de semana, Ludwika, de 45 años, mostró capturas de pantalla de los comentarios diarios que recibe, donde se juzga su aspecto, se menciona su edad y se opina sobre su peso.

Ludwika Paleta exhibe críticas a su físico. Imagen Ludwika Paleta/Instagram



"Esta es solo una probadita de los comentarios que recibo todos los días. No solo yo, muchas personas en todo el mundo, sobre todo mujeres”, comenzó el texto que compartió como respuesta.

La actriz de cine y televisión compartió que, después de “tantos años”, se ha acostumbrado a este tipo de comentarios. Su primer recuerdo de algo “falso o lastimoso” que se dijo sobre ella se remonta a hace 35 años.

A pesar de su experiencia en la industria, Ludwika Paleta no se considera ajena a la forma en que ahora se opina sin conciencia sobre la apariencia de otras personas.

“A lo largo de los años he aprendido a desprenderme de esas opiniones que se hacen sobre mí porque estoy convencida de que poco tienen que ver conmigo. Aún así, duele ver que la gente no tiene ninguna conciencia sobre las cosas que sin pensar comenta”, manifestó.

Ludwika Paleta envía mensaje a quienes la critican

A pesar de las muestras de apoyo que recibió en su publicación frente a las críticas sobre su apariencia física, la actriz hizo un llamado a la empatía y se dirigió a quienes critican para resaltar el impacto que sus comentarios tienen más allá de su propia persona.

“¿Ustedes tienen hijas, sobrinas, hermanas? ¿Se han puesto a pensar por qué la gente no se acepta físicamente? ¿Por qué las más jóvenes buscan constantemente cambiar su apariencia para alcanzar una belleza imposible?”, anotó.

Ludwika Paleta responde a quienes la crítica en redes sociales Imagen Ludwika Paleta /Instagram



Enfatizó que este tipo de opiniones no la afectan personalmente, ya que en realidad lastiman tanto a quienes las emiten como a quienes las leen, sin tener un conocimiento completo de quiénes son. Insistió en la importancia de crear conciencia sobre el impacto de nuestras palabras.

“Aprendamos a ser más empáticos. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Yo sí tengo una hija mujer. Y tengo sobrinas. También 2 hijos hombres. Yo los amo profundamente a pesar de cómo se ven. Estoy segura de que tú también a los tuyos”, finalizó.