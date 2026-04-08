Alberto del Río 'El Patrón' 'El Patrón' arrestado: revelan detalles de las presuntas agresiones que le propinó a su pareja El luchador Alberto del Río 'El Patrón', fue arrestado por presunta violencia en agravio de su pareja. Ahora salen a la luz los detalles de las supuestas agresiones que Mary Carmen Rodríguez sufría.

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Tras el arresto del luchador Alberto del Río 'El Patrón', acontecido el 6 de abril en San Luis Potosí, México, por presunta violencia en agravio de su pareja, Mary Carmen Rodríguez, surgen presuntos detalles de las agresiones.

De acuerdo con información del reportero Gabriel Cuevas, el deportista tenía "amenazada" a su pareja "por celos".

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En su canal de YouTube, Cuevas explicó que recibió información de una persona "cercana" a la ciclista, quien le aseveró que la pareja comenzó a tener problemas aproximadamente hace "un año", pero las agresiones físicas habrían comenzado "hace algunos meses". Incluso, los vecinos habrían intervenido llamando a la policía en varias ocasiones.

"Mary Carmen venía compartiendo que estaba preocupada porque Alberto venía presentando cambios de humor bastante fuertes, intensos y preocupantes, porque ella decía '¿Cómo es posible que el hombre que me iba a cuidar me está celando?, incluso de las amigas'", dijo Cuevas en su canal.

Según el reporte, la situación habría escalado "hace dos meses", cuando 'El Patrón' le "aventó la bicicleta" a su pareja.

"A él le empezó a incomodar que ella saliera a rodar, al grado que hace más de dos meses le aventó su bicicleta, le decía ¿a qué vas? ¿a buscar hombres? Le pateó la bicicleta y le ponchó las llantas para que no saliera", narró el reportero.

Vecinos de la pareja pedían auxilio a las autoridades cuando escuchaban las presuntas discusiones y agresiones, sin embargo, el luchador se negaba a dar el acceso a la propiedad. Incluso, Mary Carmen habría estado amenazada por 'El Patrón', pues él le aseguraba que tenía "amigos en el gobierno".

Según Gabriel Cuevas, el luchador le aventó en varias ocasiones la bicicleta a Mary Carmen en el cuerpo, causándole varios moretones.

En la última agresión Alberto fue detenido en flagrancia, cuando le propinaba una golpiza a su pareja.

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De acuerdo con información de Radio Fórmula, Mary Carmen continúa en observación por los fuertes golpes que recibió en la cabeza.

¿Quién es Alberto del Río 'El Patrón'?

Alberto del Río 'El Patrón' es un luchador profesional mexicano, de 48 años. Es hijo del legendario luchador Dos Caras.

Inició su carrera en México en la CMLL, donde destacó por su estilo técnico. Alcanzó fama internacional en la WWE y más tarde se unió al Impact Wrestling y a la AAA.