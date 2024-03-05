Hace 13 años se separaron Lucero y Mijares: ¿por qué se les murió el amor?

Video Lucero y Mijares intentan felicitar a Lucerito en su cumpleaños, pero salió mal: el divertido video

Lucero y Mijares sorprendieron hace 13 años al anunciar que su relación, que era considerada una de las más sólidas del medio del espectáculo mexicano, terminaba.

Fue por medio de un comunicado en Twitter (ahora X) que los artista anunciaron el 4 de marzo de 2011, tras 14 años de matrimonio, “el final de una historia que ustedes vieron nacer”.

“Nuestro saldo: dos hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos”, indicaron en su escrito.

“Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación, pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera posible”, aclararon.

Sin ahondar en las razones por las que su unión concluía, ellos afirmaron que si bien, era el desenlace de su vínculo amoroso, era “el principio de una amistad que durará para toda la vida”.

Los rumores en torno a Lucero

El mensaje de Lucero y Mijares llegó luego de que, en días previos, TVNotas reportara que presuntamente ella ya tenía un nuevo romance.

La revista difundió en febrero de 2011 una serie de imágenes en las que la intérprete de ‘Electricidad’ aparecía con sus hijos, Lucerito y José Manuel, en una playa de Acapulco, Guerrero (México).

En las postales, también se podía observar a un hombre, a quien el medio identificó como presuntamente el “novio” de la cantante, Michel Kuri.

El 1 de marzo, el publicista de la actriz, Ernesto Fernández, desmintió a People en Español dicha información y explicó que ese viaje ella lo hizo con Rosaura y Eduardo Henkel, “padrinos de bautizo de Lucerito”.

Además, aclaró que quien realmente salía en los retratos era dicho empresario y que la esposa de este “estaba en todo momento con ellos”.

De acuerdo con Hola! México, en julio de 2023 Lucero compartió que su idilio con Kuri comenzó en realidad en 2012, cuando ya no estaba con Mijares y después de que una amiga en común los presentara.

¿Por qué se divorciaron Lucero y Mijares?

Sobre las verdaderas razones por las que rompieron Lucero y él, Mijares ha sido honesto en años recientes.

En diciembre de 2020, el ‘Soldado del amor’ indicó que lo complicado de sus agendas laborales impactó en su convivencia.

“Ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque ella, entre que hacía giras, hacía novelas”, contó en entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube.

Por su parte, la multifacética estrella ha bromeado. Durante una plática de ambos con El Gordo y La Flaca, en agosto de 2022, dijo:

“No, no, no, como he dicho en el show, por eso me divorcié, porque no hay manera de que tú te metas (en una entrevista), y puedas opinar algo”, dijo ante la cámara.

Lucero y Mijares se dan besos en el escenario

Tal y como lo aseguraron, a lo largo de este tiempo, Lucero y Mijares se han mantenido cercanos, y no sólo por Lucerito y José Manuel, sino también por su trabajo.

“Creo que hemos sido muy afortunados, muy felices de poder llevar una relación tan bonita como la que llevamos, por nosotros y por nuestros hijos”, mencionó a ‘Ventaneando’ en diciembre de 2020.

“Creo que somos personas inteligentes, capaces, que decidimos dejar de ser esposos, pero que seguimos siendo amigos, y que no hay pleitos, ni dramas ni nada de eso”, añadió.

Además de su gran conexión en el plano personal, ellos han sido capaces de juntar sus talentos para brindar conciertos, los cuales han tenido un gran recibimiento entre sus fanáticos.

