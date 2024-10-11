Lucero confiesa si la buscaron para proponerle tener romance con exesposo de Angélica Rivera

Video ¿La golpeó? Cynthia Klitbo reveló detalles íntimos de la relación entre Angélica Rivera y Peña Nieto

Lucero habló por primera vez acerca de los rumores que afirman podría haber entablado una relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien fuera marido de Angélica Rivera.

En abril pasado, el periodista Mario Maldonado publicó su libro ‘Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI’.

En él, el autor afirma que, tras la muerte de la primera esposa del político, Mónica Pretelini, en 2007, su equipo de trabajo le sugirió encontrarle a una compañera de vida.

“Con algunos empresarios se discutía la futura y necesaria relación romántica del expresidente […] El primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza”, se lee en el texto.

Presuntamente, sin embargo, debido a que entonces la también actriz seguía casada con Manuel Mijares, la atención del mandatario se habría desviado a Rivera.

La intérprete de ‘Electricidad’ sí llegó a vincularse con Peña, pero solamente por cuestiones laborales pues fue imagen de la campaña ‘Compromisos Cumplidos’, que abordaba los logros del gobierno estatal.

Lucero contesta si la buscaron para que fuera pareja de Enrique Peña Nieto

A meses de que dicha información saliera a la luz, Lucero finalmente se pronunció al respecto durante una entrevista con Jorge Ramos para su programa ‘Algo Personal’ en Univision.

El reconocido presentador le comentó directamente a la ‘Novia de América’ sobre lo que se relata en la publicación de Mario Maldonado.

“¿Tú supiste algo de eso?”, le preguntó él a la artista de 55 años, quien inmediata y contundentemente le respondió: “Nunca jamás”.

“¿O sea, nunca hubo un acercamiento de la campaña de [Enrique] Peña Nieto contigo?”, cuestionó el comunicador.

“¡Jamás!”, dijo ella tajante. “Y yo no lo hubiera permitido jamás, porque no soy títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar”.

“En mi vida lo último que haría sería permitir que alguien pagara… Jamás permitiría, ‘ay sí, vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso’”, sentenció.

Lucero dice que “nunca supo” que buscaran “candidatas” para Enrique Peña Nieto

Para dejarlo claro, Lucero igualmente compartió que previamente, años atrás, no supo de la alegada estrategia de los asesores de Enrique Peña Nieto para unirlo con una famosa.

“Te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas, jamás lo supe, nunca nadie de su equipo se me acercó con esa intención, yo no lo hubiera permitido, los hubiera mandado a volar”, enunció.

La estrella puntualizó que actualmente el “único juego” que sigue es el que realiza con Mijares sobre el escenario, cuando le da un beso en la mejilla, porque fue su pareja y es el padre de sus hijos.

“Pero esos jueguitos de que a mí me quisieran ligar con un personaje para darle fama y entonces ‘yo a cambio de eso te doy’, no, no, no. A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar, me divierto haciendo mi trabajo”, comentó.

“Pero nunca en mi vida permitiría que, ‘oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos’”, aseveró Lucero para concluir.