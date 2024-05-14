¿Lucero tiene novio? La cantante dice que “está muy enamorada” (pero no de José Ron ni Mijares)

Video Lucerito y Mijares reaccionan a la idea de que José Ron sea su padrastro (ella dice "es guapísimo")

Lucero compartió abiertamente detalles sobre su vida amorosa. Aunque ha pasado casi un año desde su separación con Michel Kuri, la cantante confesó sentirse “muy enamorada”. Sin embargo, aclaró que no está involucrada sentimentalmente ni con José Ron ni con Mijares, a pesar de los rumores.

Aunque Lucero afirmó estar soltera, hay un proyecto que la emociona especialmente: su regreso a la actuación en la pantalla grande

“Bien, muy bien. Fíjate que yo creo que a veces hay momentos, en los que el trabajo a veces es muy abrumador. Estoy ahora filmando una película de la que estoy muy enamorada, que me tiene muy feliz, que yo creo que ya hasta el 2025 saldrá y que se pueda ver en cines”, contó a ¡HOLA! Las Américas, en su edición del 9 de mayo.

“Es mi regreso a la pantalla grande. Estoy también en este regreso con ‘El Gallo de Oro’ a las pantallas como actriz en esta serie de televisión, en los shows que seguimos haciendo Mijares y yo, estoy preparando un show nuevo para hacer giras y presentaciones también yo sola. Son muchas cosas que me mantienen muy ocupada. Pero mira, para el amor siempre hay tiempo, el amor siempre va a estar y el amor siempre va a existir mientras uno exista, ¿no? Así que, bueno, yo estoy tranquila, estoy en paz, estoy muy contenta. Repito, con este trabajo que me tiene muy, muy entusiasmada y sin temas de que, ‘Ay, ¿con quién anda, con quién no anda?’”, destacó la mamá de Lucero Mijares.

Así habla Lucero de su relación con José Ron y Manuel Mijares

Desde principios de enero, se ha especulado sobre una relación entre Lucero y José Ron, su coprotagonista en la serie El Gallo de Oro (que puedes ver en ViX). Al respecto, la intérprete de 54 años aclaró que no tiene una relación romántica con ninguno de sus compañeros actores.

“En muchos en esos momentos se decía que José Ron y yo éramos pareja, porque como éramos pareja, o andábamos juntos en ‘El Gallo de Oro’, pues bueno, son novios y entonces ya andan. No, realmente no tengo una relación en este momento con ninguno de mis compañeros actores”, resaltó.

La Novia de América también se refirió a los rumores sobre una posible reconciliación con Manuel Mijares, padre de sus hijos Lucerito y José Manuel, con quien se entiende muy bien, pero no tiene planes de volver.

“No tengo una relación con Manuel Mijares, con quien tengo mucho cariño, respeto y una amistad, pues ya para siempre, por ser papás de nuestros dos hijos divinos y además tenemos una muy padre relación en la que podemos trabajar juntos, que nos llevamos muy bien, que nos respetamos y nos entendemos muy bien”, dijo.

¿Lucero tiene novio?

Finalmente, Lucero destacó que “el corazón está tranquilo por ahora” y que “todo (está) caminando muy bien”.