Alan Tacher

¿Noviazgo y boda? Alan Tacher revela si hay romance entre su hijo Álex y Lucerito Mijares

El presentador aclaró qué es lo que ocurre entre su retoño y la cantante, quien ya ha expresado lo atractivo que le parece el universitario. La estrella de Despierta América ya ha dicho que la hija de Lucero y Mijares le agrada para nuera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Lucero y Alan Tacher ya están organizando la boda de sus hijos (Mijares pagará el fiestón)

Alan Tacher reveló si su hijo, Álex, y Lucerito Mijares ya entablaron una relación, a más de un año desde que la cantante confesara que él le parece “muy guapo”.

En febrero, la también actriz indicó que se sentía “tristísima” porque aún no había tenido contacto directo con el universitario, esto pese a que incluso el presentador la aceptó como nuera.

PUBLICIDAD

De hecho, el conductor de Despierta América hasta ha bromeado con Lucero acerca de quién se hará cargo de los gastos de la ‘pachanga’ si es que los chicos se llegan a casar.

¿Lucerito Mijares y Álex Tacher andan?

A meses de que Lucerito Mijares hablara públicamente de su gusto por Álex, es el papá de este quien aclara que “no hay romance” entre los jóvenes.

Más sobre Alan Tacher

Alan Tacher anuncia la llegada de nuevo integrante a su familia: así presentó “a la más chiquita”
1 mins

Alan Tacher anuncia la llegada de nuevo integrante a su familia: así presentó “a la más chiquita”

Univision Famosos
Alan Tacher insiste en querer a Lucerito Mijares como nuera ahora que su hijo terminó con su novia
1 mins

Alan Tacher insiste en querer a Lucerito Mijares como nuera ahora que su hijo terminó con su novia

Univision Famosos
¿Ya hubo flechazo entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher? El presentador lo revela
0:52

¿Ya hubo flechazo entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher? El presentador lo revela

Univision Famosos
¿Los quiere de yernos? Esto dijo Lucero de Eduardo Capetillo Jr. y el hijo de Alan Tacher
1 mins

¿Los quiere de yernos? Esto dijo Lucero de Eduardo Capetillo Jr. y el hijo de Alan Tacher

Univision Famosos
Luto en Despierta América: dicen adiós a querido integrante
0:59

Luto en Despierta América: dicen adiós a querido integrante

Univision Famosos
Mijares aún no quiere que su hija tenga novio, así es su relación con Lucerito
3:00

Mijares aún no quiere que su hija tenga novio, así es su relación con Lucerito

Univision Famosos
Lucerito Mijares está “tristísima” porque aún no conoce al hijo de Alan Tacher: le manda este mensaje
2 mins

Lucerito Mijares está “tristísima” porque aún no conoce al hijo de Alan Tacher: le manda este mensaje

Univision Famosos
Lucero y Alan Tacher ya están organizando la boda de sus hijos (Mijares pagará el fiestón)
1:56

Lucero y Alan Tacher ya están organizando la boda de sus hijos (Mijares pagará el fiestón)

Univision Famosos
¿El hijo de Alan Tacher tiene rival de amores?: Nico Buenfil se sonrojó cuando vio a Lucerito Mijares
2 mins

¿El hijo de Alan Tacher tiene rival de amores?: Nico Buenfil se sonrojó cuando vio a Lucerito Mijares

Univision Famosos
Alan Tacher llama “consuegra” a Lucero y ella le advierte: “Nos veremos para platicar”
2 mins

Alan Tacher llama “consuegra” a Lucero y ella le advierte: “Nos veremos para platicar”

Univision Famosos

“La verdad es que no hubo absolutamente nada, ni encuentro, ni se conocen, ni nada”, dijo Alan Tacher en entrevista para ‘De primera mano’, transmitida este 11 de noviembre.

El comunicador puntualizó que ha jugado acerca de ese tema con los intérpretes de ‘El privilegio de amar’, aunque sus respectivos retoños en realidad no son pareja.

“Yo ya me imaginaba la boda, porque yo molestaba a Mijares y a Lucero de, como ya saben que soy medio codo, ‘tú la vas a pagar’”, explicó.

Sin embargo, la estrella de Univision recalcó que le gustaría que Lucerito se reuniera y saliera con su primogénito varón.

“Me fascinaría, lo que pasa es que Álex está estudiando Arquitectura, segundo año, en Nueva York y ella tiene mucha chamba”, externó.

“Algún día se podría dar y yo feliz de la vida, adoro a esa familia, a ella”, señaló, añadiendo humorísticamente: “Y qué mejor caer, me imagino que el señor Manuel tiene dinerito”.

El pasado marzo, el cantautor de ‘Bella’ le aseguró a Alan que le haría “feliz” ser su consuegro, aunque renegó de tener que cubrir “todo” lo relacionado con un enlace nupcial: “Eso era antes”.

Lucerito Mijares ¿entre dos amores?

Además de expresar su interés en Álex Tacher, Lucerito Mijares desveló lo atractivo que considera a Eduardo Capetillo Jr., a quien conoció mientras grababan Juego de Voces.

PUBLICIDAD

La química entre ambos quedó evidenciada en dicho ‘show’, así que surgieron especulaciones de que habían empezado un noviazgo.

Sin embargo, el dúo no sólo desmintió que sostengan un idilio, sino que afirmaron que únicamente son “muy amigos”.

Video Mijares aún no quiere que su hija tenga novio, así es su relación con Lucerito
Relacionados:
Alan TacherLucero MijaresHijos de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD