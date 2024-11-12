¿Noviazgo y boda? Alan Tacher revela si hay romance entre su hijo Álex y Lucerito Mijares

Video Lucero y Alan Tacher ya están organizando la boda de sus hijos (Mijares pagará el fiestón)

Alan Tacher reveló si su hijo, Álex, y Lucerito Mijares ya entablaron una relación, a más de un año desde que la cantante confesara que él le parece “muy guapo”.

En febrero, la también actriz indicó que se sentía “tristísima” porque aún no había tenido contacto directo con el universitario, esto pese a que incluso el presentador la aceptó como nuera.

PUBLICIDAD

De hecho, el conductor de Despierta América hasta ha bromeado con Lucero acerca de quién se hará cargo de los gastos de la ‘pachanga’ si es que los chicos se llegan a casar.

¿Lucerito Mijares y Álex Tacher andan?

A meses de que Lucerito Mijares hablara públicamente de su gusto por Álex, es el papá de este quien aclara que “no hay romance” entre los jóvenes.

“La verdad es que no hubo absolutamente nada, ni encuentro, ni se conocen, ni nada”, dijo Alan Tacher en entrevista para ‘De primera mano’, transmitida este 11 de noviembre.

El comunicador puntualizó que ha jugado acerca de ese tema con los intérpretes de ‘El privilegio de amar’, aunque sus respectivos retoños en realidad no son pareja.

“Yo ya me imaginaba la boda, porque yo molestaba a Mijares y a Lucero de, como ya saben que soy medio codo, ‘tú la vas a pagar’”, explicó.

Sin embargo, la estrella de Univision recalcó que le gustaría que Lucerito se reuniera y saliera con su primogénito varón.

“Me fascinaría, lo que pasa es que Álex está estudiando Arquitectura, segundo año, en Nueva York y ella tiene mucha chamba”, externó.

“Algún día se podría dar y yo feliz de la vida, adoro a esa familia, a ella”, señaló, añadiendo humorísticamente: “Y qué mejor caer, me imagino que el señor Manuel tiene dinerito”.

El pasado marzo, el cantautor de ‘Bella’ le aseguró a Alan que le haría “feliz” ser su consuegro, aunque renegó de tener que cubrir “todo” lo relacionado con un enlace nupcial: “Eso era antes”.

Lucerito Mijares ¿entre dos amores?

Además de expresar su interés en Álex Tacher, Lucerito Mijares desveló lo atractivo que considera a Eduardo Capetillo Jr., a quien conoció mientras grababan Juego de Voces.

PUBLICIDAD

La química entre ambos quedó evidenciada en dicho ‘show’, así que surgieron especulaciones de que habían empezado un noviazgo.

Sin embargo, el dúo no sólo desmintió que sostengan un idilio, sino que afirmaron que únicamente son “muy amigos”.