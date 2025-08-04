Alan Tacher anuncia la llegada de nuevo integrante a su familia: así presentó “a la más chiquita”

Video ¿Ya hubo flechazo entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher? El presentador lo revela

Alan Tacher presumió la llegada de la nueva integrante de su familia. El presentador de Despierta América se dejó ver por primera vez con Mía, una perrita aparentemente de raza Pomerania.

Este 2 de agosto, el conductor posó de lo más contento con su mascota, quien viajaba en el asiento del copiloto atenta a las caricias de su “papá”.

“El papá tosco dando cariño!! Les presento a la más chiquita de la familia”, escribió junto a los hashtags “Mía” y “Amor perruno”.

Así presentó Alan Tacher a la nueva integrante de su familia. Imagen Alan Tacher / Instagram



Alan Tacher no reveló más detalles sobre la llegada de la perrita. Sin embargo, en su video puntualizó que apenas “iba para la casa la cosa peluda”.

“No la puedo acariciar porque me estrello”, precisó en su video al que su esposa, Cristy Bernal no dudó en reaccionar.

El presentador en compañía de su mascota. Imagen Alan Tacher / Instagram



Días antes de dejarse ver con su nueva mascota, el actor disfrutó de unos días de descanso con los más pequeños del hogar, Liam y Michelle.

La familia de Alan Tacher

De acuerdo con e presentador, Mía es la nueva integrante de su familia, la cual está conformada por su esposa, la actriz Cristy Bernal y sus cinco hijos: Hannah, Nicole, Alex, Liam y Michelle.

Alan está casado desde 2015 con Cristina Bernal, con quien formó una familia y se convirtió en padre con la llegada de Liam y Michelle.

Hannah, Nicole y Alex también son hijos del presentador mexicano. Sin embargo, son fruto de su primer matrimonio con Andrea Silvana.