Mijares dice si pagará la boda de Lucerito y si aceptaría al hijo de Alan Tacher

En septiembre de 2023, Lucerito Mijares destapó públicamente la atracción que sentía por Alex, hijo de Alan Tacher, quien ahora entrevistó a Mijares y fue inevitable hablar de la posibilidad de boda entre sus hijos.

El conductor de Despierta América viajó a la Ciudad de México este 7 de marzo para charlar con Emmanuel y el exesposo de Lucero, a quien le cuestionó si lo aceptaría como consuegro.

“Podría ser mi suegro este señor, no sé qué tan contento esté”, detalló entre risas el presentador.

¿Qué dijo Mijares de la posible boda de Lucerito Mijares?

Aunque en un inicio, Mijares se mostró tenso y dejó claro que es un papá celoso al confesar “no tiene por qué acercarse nadie” a su hija, después se relajó y aceptó.

El cantante afirmó que se sentiría halagado de emparentar con el exconductor de Hoy y hasta le explicó a Emmanuel por qué se daría la boda.

“ Yo feliz, si fuéramos consuegros yo encantado… Sí claro, un gran amigo, guapo, elegante… Es que la 'Beba' la entrevistaron y quien más le gusta de toda la tierra es acá el hijo de tu compadre (Alan Tacher), Alex su hijo”, precisó.

Alan Tacher quedó encantado con la respuesta de Mijares y afirmó que el siguiente pasó sería que Alex y Lucerito se conocieran. Incluso, el conductor bromeó con la posibilidad de que el cantante tenga que pagar por la boda de los jóvenes, quienes no han hablado al respecto.

“Pero no se conocen, entonces estamos tratando de negociar… Yo creo que se tendrían que conocer tu hija y mi hijo, ¿das la bendición?... Yo hablé con Lucero y nos estamos poniendo de acuerdo porque sí vas a tener que pagar tú si llega (a darse una boda)”, afirmó.

De inmediato, Mijares respondió a las palabras de Tacher y señaló que eso era en el pasado.

“Eso era antes, que el papá de la novia ponía todo”, comentó, por lo que Emmanuel se apuntó como padrino y le lanzó tremendo mensaje: “No se te ocurra pedirme prestado”.

Lucerito Mijares declaró su atracción por el hijo de Alan Tacher

Fue en septiembre de 2023 cuando Lucerito confesó en una entrevista que le atraía Alex, hijo de Alan Tacher.

“¿También sabes quién (me gusta)? Lo vi en Instagram y dije ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?”, detalló la hija de Lucero y Mijares a Anette Cuburu.

La joven, quien recientemente cantó con Yuri en el Auditorio Nacional, le pidió a Alex en aquella ocasión que se reportara.

“(Es) muy guapo. Creo que tiene 20 años, entonces ‘Alexito, repórtate”, precisó entre risas.

Alan Tacher se sorprendió ante las declaraciones de la cantante y aunque parecía que el encuentro se podía dar en febrero pasado, Lucerito Mijares reveló que todavía no se conocen.