Los romances de Elliot Page desde 'Juno' a 'The Umbrella Academy': así descubrió el amor como hombre trans

Elliot Page encontró el amor en una app de citas: era un viejo amigo

Elliot Page ha robado corazones al ser un guapo actor trans con una larga trayectoria en el cine y las series. Aunque procura llevar su vida amorosa fuera del ojo público, recientemente publicó una autobiografía en la que reveló detalles nuevos.

Estas son algunas de sus relaciones pasadas que ha tenido con famosos actores con quienes compartió películas y gente del mundo artístico.

Olivia Thirlby y Elliot Page tuvieron un romance en 'Juno'

Elliot Page se catapultó a la fama internacional con la película ‘Juno’. Lo que pocos saben es que tuvo un breve romance con una de sus co-protagonistas.

Se trata de Olivia Thirlby, quien interpreta a Leah, amiga de la protagonista. Elliot confesó en su autobiografía que Olivia fue la primera mujer con la que tuvo una relación íntima consensuada. En ese entonces tenían entre 19 y 20 años y se escabullían en secreto cada vez que podían.

Samantha Thomas fue la novia secreta de Elliot Page

Uno de los grandes amores en la vida de Page fue Samantha Thomas. Ella es siete años mayor que Elliot y se mantiene fuera del ojo público fuera de sus logros como surfista. Se sabe poco sobre esta relación, pero en su momento Elliot afirmó estar muy enamorado.

"Samantha es increíble, la pasamos muy bien juntas. Nos amamos y apoyamos la una a la otra. Es lo mejor"

Elliot Page estuvo casado con Emma Portner durante 'The Umbrella Academy'

Elliot Page estuvo casado por tres años con la bailarina y coreógrafa Emma Portner. Page conoció a Emma por un video de ella bailando, y al sentir curiosidad por conocerla, le envió un mensaje.

Mientras tanto, Emma contó en una ocasión que:

“Cuando vio a Page por primera vez en una película, supo de alguna manera que sus caminos se cruzarían algún día, simplemente no sabía cómo”



Sin embargo, se divorciaron apenas unos meses después de que Elliot se declarara una persona trans. Emma fue la primera persona en apoyar a Elliot en su transición y, pese a su separación, fue una pieza clave para Elliot durante ese momento en su vida.

Mae Martin es la nueva relación de Elliot Page como hombre trans

Mae Martin es también una figura pública no binarie. Además de protagonizar la serie ‘Feel good’, Mae cuenta con un especial de comedia en Netflix.

Elliot y Mae han hecho apariciones en alfombras rojas, llamando la atención por lo bien que lucen en pareja. Incluso Mae se refirió a Elliot como ‘mi rey’ en una publicación de Instagram.

Aunque la pareja ha mantenido su relación en privado, los fans de Page no han podido evitar emocionarse por la notable química que demuestran.

Romance secreto con una famosa actriz

Elliot Page confesó en su autobiografía 'Pageboy' que mantuvo un romance secreto con una famosa actriz. Se trata de Kate Mara, mientras filmaba 'X-Men: Días del futuro pasado' (2014).

Elliot recién se había declarado públicamente como lesbiana, y la relación no fue precisamente sencilla. Page escribió:

"Fue justo después de que me declarara homosexual y fue un momento de introspección, pero también de angustia. Creo que mi historia (...) con ella resume en gran medida una dinámica en la que me vi inmerso por entonces, que era engancharme a gente que no está del todo disponible"



Kate Mara entonces tenía novio, Max Minghella, con quien Page después trabajó en una película. Actualmente, los tres mantienen una buena relación de amistad y respeto por el trabajo del otro.