Elliot Page sabía que era hombre desde pequeño: habló sobre su infancia y su transición

Aunque cada día surgen más películas y series que nos muestran a personajes trans, años atrás la comunidad LGBTQ+ no tenía mucha visibilidad y, por ello, pocas celebridades podían hablar sobre su identidad de género. Por fortuna, eso poco a poco está cambiando.

El 1 de diciembre de 2020, Elliot Page le anunció a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram que es una persona trans. Desde entonces, ha revelado algunos detalles de su vida antes y después de su transición.

Al actor Elliot Page lo obligaron a usar vestido para ‘Juno’

La cinta ‘Juno’ llegó a la pantalla grande en 2007 y tuvo un gran éxito entre el público y la crítica, gracias a ello obtuvo un premio Oscar a Mejor Guión Original y tres nominaciones, entre ellas Mejor Actriz, que obtuvo Elliot.

En ese entonces, el elenco de la producción asistió a la red carpet de importantes eventos, pero no todo fue sencillo para Page, esto debido a que, según comentó en una entrevista para ‘Esquire’ en junio de 2022, Fox Searchlight lo obligó a usar vestido.

“Dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente dijo: ‘No, tienes que usar un vestido’. Me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street. Me hicieron usar un vestido”, aseveró.

Desde pequeño, Elliot Page sabía que era niño

Previamente, el 28 de abril de 2021, el intérprete (de ahora 35 años) habló en una charla con la revista ‘Vanity Fair’ sobre su infancia y cómo se sentía respecto a las limitaciones sobre su orientación.

“Todas las personas trans son tan diferentes, y mi historia es absolutamente sólo mi historia. Pero sí, cuando era un niño, absolutamente, al 100%, era un niño. Sabía que era un niño cuando era un niño pequeño. Escribía cartas de amor falsas y las firmaba como ‘Jason’. (...) Simplemente no podía entender cuando me decían ‘No, no lo eres. No, no puedes ser eso, cuando seas mayor’”, afirmó.

Elliot Page ha mostrado su transición en redes

En más de una ocasión, el famoso actor ha compartido los detalles su transición con sus fans en redes. Por ejemplo, el 24 de mayo de 2021 publicó la primera foto de su torso, sin camisa, tras someterse a una mastectomía.

“Te ves maravilloso”, “Verdaderamente inspirador”, “Eres increíble”, “Estoy orgulloso de ti”, “Gracias por ser lo suficientemente valiente”, “Precioso” y “Qué felicidad”, son sólo algunos de los cariñosos mensajes que sus fans dejaron en Instagram.





Un año más tarde, el protagonista de la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy’ posó para la portada de la revista ‘Esquire’ y dejó ver sus tonificados abdominales.

“No puedo exagerar la mayor alegría, que es realmente verse a uno mismo. Sé que me veo diferente a los demás, pero para mí estoy empezando a parecerme a mí mismo. Es indescriptible, porque estoy como, ahí estoy. Y gracias a Dios aquí estoy. Entonces, la mayor alegría es poder sentirse presente, literalmente, simplemente estar presente”, puntualizó.

¿Cómo lidia Elliot Page con las críticas negativas sobre su transición?

En junio de 2022 llegó a la plataforma de Netflix la temporada número 3 de la serie ‘The Umbrella Academy’ en la que Elliot encarna a Viktor, quien también tuvo una transición. Al respecto, en una entrevista para el programa ‘Late Night with Seth Meyers’ habló sobre cómo toma los comentarios de los ‘haters’.

“En lo que quiero concentrarme ahora, y ha sido tan extraordinario, es en el grado de alegría que siento, el grado de presencia que siento. Me siento de una manera que nunca creí posible por un largo, largo tiempo”.