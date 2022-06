¿Kate del Castillo ya no será actriz? Reveló su nuevo proyecto tras problemas de dinero

En 1991, Kate del Castillo debutó en el mundo de las telenovelas con el rol de Leticia Bustamante en ‘Muchachitas’ (la cual puedes ver gratis en ViX) . Tras varios protagónicos en telenovelas, en la década del 2000, la actriz buscó suerte en EEUU y poco a poco fue ganando fama en la audiencia hispana de este país.

Papeles como Teresa en ‘La reina del sur’, Emilia en ‘Ingobernable’ e Isabel en la película ‘Bad boys for life’ se coronan como sus más recientes y populares trabajos. No obstante, detrás de cámaras, la actriz estaba lidiando con “circunstancias un poco duras”.

Cholawood: el proyecto de Kate del Castillo tras problemas de dinero



Múltiples actores y actrices se han aventurado a desarrollarse detrás de cámaras como productores de series y películas, y algunos incluso han fundado sus propias casas productoras, tal y como lo hizo Kate del Castillo con Cholawood Productions, compañía que fundó junto a la ejecutiva en entretenimiento Carmen Cervantes y la periodista ganadora al Emmy Jessica Maldonado.

No obstante, desarrollarse del otro lado de las cámaras no fue una decisión que nació sólo por el amor al cine y la televisión, sino también por necesidad, según reveló la actriz de 49 años en una reciente entrevista para ‘People en Español’.

“Ya son cuatro años de formar esta compañía entre nosotras tres, que la formamos básicamente porque no teníamos trabajo, porque no teníamos dinero”.



Otra motivación que orilló a Kate a sumarse a este proyecto fue que varios de los papeles que hasta el momento había conseguido en cine y televisión, realmente no le gustaban.

“Como actriz no he recibido precisamente los personajes que yo quisiera interpretar, así es que yo también dije, ‘si no me están llegando los personajes que yo quiero, por qué no los creo yo junto con mi compañía’”.

Carmen Cervantes coincidió con Kate y contó un poco del objetivo que tiene Cholawood en la forma de representar a la mujer en pantalla.

“Justamente como dijo Kate, la necesidad es la madre de la invención… Estábamos cansadas de vernos como sirvientas, como prostitutas, queríamos ver papeles con mujeres fuertes, inteligentes y decidimos ‘¿por qué no hacerlo nosotras?’"

Con esto en mente, Cholawood ya está produciendo su primera serie con una mujer como protagonista: ‘A beautiful lie’, dirigida por Hari Sama (director de ‘Esto no es Berlín’), la cual contará la historia de Anna Montes de Oca, una clavadista olímpica incomprendida que se enamora de un músico.

Además de este primer proyecto, parece que las finanzas de Kate del Castillo ya mejoraron. De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio especializado en las finanzas de los famosos, la actriz actualmente cuenta con una fortuna de alrededor de 10 millones de dólares.