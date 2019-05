El instante en que Harry descubrió que Meghan es una supermujer: “Lo que hacen las mujeres está más allá de lo imaginable”

El que Harry lo hubiera hecho en público, en uno de los videos más vistos (quizá el más) este lunes, hace que los reflectores caigan no solo sobre su emoción particular si no también sobre el trabajo de miles de mujeres de engendrar, crecer y dar a luz a un hijo. Un trabajo de supermujeres, según algunas redes. Un trabajo que la mayoría de las veces pasa desapercibido, o se da por sentado. Un agradecimiento que muchas mujeres están esperando escuchar -pertenezcan o no a la realeza.