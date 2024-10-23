Leticia Calderón

Lety Calderón da detalles de su estado de salud: no permitió que la hospitalizaran

La actriz explicó por qué, a pesar de las recomendaciones médicas, no quiso que la hospitalizaran y dio detalles de su diagnóstico. Recientemente Lety Calderón apareció en redes con una mascarilla de oxígeno.

Por:
Ashbya Meré.
Lety Calderón encendió las alarmas el 17 de octubre al compartir en Instagram una fotografía donde aparece con una mascarilla de oxígeno. En la publicación externó que "todavía se sentía mal".

Aunque no dio más detalles, la tarde de este miércoles 23, la actriz habló de su estado de salud y confesó que se negó a ser hospitalizada.

Calderón fue diagnosticada con una infección en la garganta que se complicó: "Tuve broncoespasmos que me ahogaban, me empezaba a ahogar espantoso, sobre todo en las noches".

A pesar de las recomendaciones médicas, Leticia no quiso ser internada y decidió tomar el tratamiento en casa.

"(La doctora) me tuvo que poner este tipo de mascarillas para abrir los bronquios, me inyectó, estoy con un poco de cortisona, con antibiótico y me quería como hospitalizar, y yo 'claro que no, por supuesto que no'".

¿Por qué Lety Calderón no quiso ser hospitalizada?

La protagonista de 'Esmeralda', telenovela que puedes ver en ViX, explicó que sus pulmones han quedado resentidos tras haber enfermado de covid e influenza.

"Lo que pasa es que yo he tenido covid varias veces, influenza, soy como un poco delicada de los pulmones, entonces claro, estar en casa te toma una semana o quince días en recuperarte y a lo mejor en un hospital te toma dos o tres días".

Calderón confesó que prefirió seguir el tratamiento en su hogar, debido a su hijo Luciano, pues Carlo continúa en Canadá.

"La cosa es que no puedo, las amas de casa me comprenderán, las que somos mamás me comprenderán que no podemos dejar tan fácilmente nuestras casas, nuestros hijos para irte a un hospital".

Leticia compartió que "cada vez se siente mejor" y continúa con algunos síntomas de gripa y tos.

Leticia Calderón

