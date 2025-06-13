Leticia Calderón

Lety Calderón niega tener en abandono a su mamá en asilo: "Reviso si tiene algún moretón"

La actriz respondió a críticas por haber llevado a su madre a una casa de retiro. Lety Calderón explicó cómo hace para confirmar que la señora recibe buenos tratos.

Leticia Calderón respondió a las críticas por la decisión de llevar a su madre, doña Carmen, a un asilo.

Con firmeza, Calderón defendió su elección, asegurando que su madre se encuentra en óptimas condiciones y es muy feliz en el lugar. "Pues que digan lo que quieran. No puedo cambiarles su punto de vista, ¿verdad? Si van a opinar, pues que opinen", expresó la famosa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, reporta Agencia México.

La actriz comparó su situación con la de otras personas que, a su parecer, "realmente abandona tanto a sus seres, a sus viejitos como a sus hijos estando en casa".Calderón enfatizó que tanto ella como su familia visitan a su progenitora con mucha frecuencia, destacando el trato afectuoso que recibe por parte del personal del hogar.

Para Leticia, la mejor prueba de que esta fue la decisión correcta es ver a su madre "contenta". Asegura que todos los empleados conocen el nombre de doña Carmen y la tratan "muy bien".

Además de las visitas constantes, la actriz se mantiene vigilante para asegurar que su mamá no sea víctima de ningún tipo de maltrato. "Siempre le ponemos cremita, le hacemos masajito, le corto el cabello, la peino, entonces la reviso si tiene algún moretón o no, pero no, yo no lo he encontrado absolutamente nada", afirmó Calderón.

Incluso, reveló planes de llevarla de viaje a la playa, aunque su madre aún no lo sabe.La protagonista de telenovelas resaltó que doña Carmen está "mejor que nunca" y se mantiene muy activa, participando en diversas actividades dentro del hogar de cuidado.

"Le llego de sorpresa y está en su clase de yoga, o está jugando al dominó, o está baile y baile con todos los empleados", compartió Leticia, añadiendo con humor que sus hermanos "se ponen celosos" de la felicidad de su madre en el lugar. "Mi mamá está feliz", concluyó la actriz

