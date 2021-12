Lety Calderón presumió su 'baby bump' en una foto del pasado: “Que gran madre eres”

La actriz de telenovelas se dio a conocer a los 14 años en la telenovela ‘Amalia Batista’ con el papel de la hija de Susana Dosamantes. Desde entonces tanto ella como su carrera crecieron frente a las cámaras.

Hoy en día, Lety Calderón tiene 53 años y además de la actuación, también se dedica a cuidar de sus dos hijos, Luciano y Carlos, fruto de su relación con el abogado Juan Collado.

La foto de Lety Calderón que ‘enterneció’ a sus seguidores

Desde el nacimiento de su primer hijo, Luciano, en el año 2004, Lety Calderón comenzó a tomar pausas entre proyectos para así pasar más tiempo al cuidado de su familia. Esto porque un año después nació su segundo hijo Carlos.

Claro que esta medida no fue un sacrificio para ella, debido a que en sus redes sociales la actriz ha compartido sus sentimientos sobre la maternidad:

“Un gracias no logra expresar mi más profundo agradecimiento y felicidad que siento de tener a mis 2 hijos”



Incluso publicó una fotografía inédita en la que aparece embarazada e inmediatamente sus seguidores la llenaron de halagos en la caja de comentarios:

“Es una maravillosa mujer y una increíble madre”, “Pero que bella pancita”, “Tienes unos hijos hermosos, te admiro Lety” o “Eres una gran mujer y excelente madre Lety. Te deseo todo lo bonito en la vida”.

Lety Calderón es una mamá que lucha por eliminar a discrimación

Con la llegada de Luciano, la protagonista de ‘Esmeralda’ (1997) conoció en ‘carne propia’ la discriminación que sufren las personas con discapacidad intelectual, pues su hijo mayor nació con Síndrome de Down.

Por esta razón, Lety Calderón aprovecha su perfil de figura pública para hacer conciencia sobre los retos que estas personas enfrentan. Por ejemplo, en entrevista con ‘Sale el sol’ platicó sobre el tema de la educación.

“Cabe mencionar que hay universidades que les están dando la oportunidad [a las personas con discapacidad intelectual] de estudiar y vivir el ambiente universitario. Ninguna escuela tiene preparatoria para ellos, no sé qué entidad sea pero ya no los apoyan para que estudien más”.



La actriz igual aprovechó su tiempo al aire para darle un consejo a las mamás de niños con algún tipo de discapacidad:

“Se vale sentir [miedo], pero que no te paralice. A mí el miedo, la incertidumbre y la preocupación me activó y me metí a cursos para estar preparada. Simplemente es un compromiso como padres y estos chicos necesitan una atención un poquito mayor, pero tampoco es un trabajo excesivo".